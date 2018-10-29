2018-11-07T11:41:31+03:00
Досуг

Афиша Нижнего Новгорода с 31 октября по 7 ноября: Ани Лорак, Андрей Мерзликин и «Ужастики 2»

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» выбрала самые интересные мероприятия недели
Анастасия НАЗАРОВА
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Би-2 даст в Нижнем Новгороде два концерта подрядБи-2 даст в Нижнем Новгороде два концерта подрядФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Би-2: оригинальная сценография и световое шоу

В сентябре Би-2 выпустили десятый, юбилейный альбом «Горизонт событий». На концерте в Нижнем Новгороде группа представит новинку плюс все хиты в сопровождении симфонического оркестра. Зрителей ждут оригинальная сценография, световое и видеошоу, разработанные специально для новой программы и в корне отличающиеся от того, что группа делала в последние годы. (6+)

7 ноября, 19.00

КРК «Нагорный», пр. Гагарина, 29; тел. 422-60-68

Билеты: 1500 - 3500 рублей

Дмитрий Маликов: 30 лет на сцене!

Не каждому артисту удается быть популярным и модным так долго. Дмитрий Маликов, ставший поп-идолом в 1988 году, собирал стадионы по всей стране, и сегодня он по-прежнему актуален. Дмитрий постоянно меняет амплуа: певец, композитор, пианист, актер, телеведущий, блогер, и через 30 лет он вновь на пике, являясь самым востребованным среди молодежи артистом из всей постсоветской эстрады. (12+)

31 октября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1300 - 2600 рублей

Ани Лорак: фантастическая история о Диве

Новое шоу DIVA Ани Лорак - это фантастическая музыкальная история о Диве, живущей в разные времена и каждый раз умеющей удивлять. Дива - это женщина, сделавшая себя сама и наглядно доказавшая, что мечты способны сбываться. Дива - это та, что умеет вдохновлять, любить, прощать и делиться с другими тем, чем ее щедро наградила природа - женственностью, красотой, уникальным талантом и грацией. (6+)

5 ноября, 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 2600 - 6000 рублей

«Парад звезд 80-х»: Анатолий Алешин и Игорь Офицеров

Грандиозный концерт «Парад звезд 80-х» с участием солистов «золотых» составов ретро-коллективов состоится на сцене ДК ГАЗ. В исполнении экс-солиста ВИА «Веселые ребята» и солиста ВИА «Аракс» Анатолия Алешина, экс-солиста ВИА «Поющие сердца» и «Голубые гитары» Игоря Офицерова, экс-солиста ООО «Песняры» и экс-солиста ВИА «Синяя птица» Евгения Войнова прозвучат лучшие хиты всех времен и народов: «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Алеся», «Люди встречаются, люди влюбляются...», «Льет ли теплый дождь», «В краю магнолий» и многие другие. (6+)

14 ноября, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел.: 8-910-051-50-80, 8-952-492-33-18

Билеты: 1000 - 2500 рублей

Евгений Дога: «Мой ласковый и нежный…»

Народного артиста Советского Союза причисляют к двадцати лучшим и самым исполняемым композиторам двадцатого столетия, называют гениальным и одним из самых романтических композиторов. Его самые известные произведения - вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», музыка для церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Москве, песня «Яблоко» из «Табор уходит в небо» и множество других композиций. (6+)

1 ноября, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

1000 - 1800 рублей

Ирина Пегова и Даниил Страхов в «Онегине»

Блистательный текст, увлекательный сюжет, неоднозначность и глубина характеров - таков он, пушкинский «Евгений Онегин». А еще это удивительно современная история. В новой версии «Онегина» представляют интереснейшие актеры и музыканты - Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Ирина Пегова, Сергей Шнырев. Музыку написал Алексей Айги, который выходит на сцену вместе со своим ансамблем «4:33». (16+)

1 ноября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 2800 - 5500 рублей

Андрей Мерзликин в спектакле «Живет такой парень»

Нижегородцев ждет уникальный творческий вечер. Актер театра и кино Андрей Мерзликин («Бумер», «Брестская крепость») представит музыкально-драматический спектакль «Живет такой парень», созданный по мотивам писем и дневников Василия Шукшина. Артист расскажет о любви, счастье, порассуждает о настоящих чувствах, душевных переживаниях и радостях. Украшением вечера станет музыкальное сопровождение фолк-рок группы «После 11». (12+)

5 ноября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 600 - 2000 рублей

Светлана Светикова и Александр Постоленко в «Мюзикл-шоу»

Скоро в Нижнем Новгороде состоится попурри из мюзиклов. Теперь, чтобы услышать партию Квазимодо, тяжелую поступь Смерти в «Ромео и Джульетте», арию кабаре-певички Салли Боулз и прочие узнаваемые хиты мировых мюзиклов, достаточно купить билет на «Мюзикл-шоу». В программе - отрывки из спектаклей «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Кошки», «Призрак оперы», «Чикаго» и других. Основные солисты - Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко (шоу «Голос»). (6+)

6 ноября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1200 - 2600 рублей

«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин»

На волне успеха фильма «Ужастики», который лидировал на стартовой неделе в прокате и собрал в мире более 150 миллионов долларов, выходит сиквел для зрителей всех возрастов.

В новом фильме центральными персонажами становятся семья Куинн - старшеклассница Сарой, ученик средних классов Санни и их мать Кэти, которых ожидает новый каскад увлекательных, страшных и смешных событий. Санни вместе со своим лучшим другом Сэмом подрабатывают «старьевщиками» и собирают разный хлам, выброшенный на помойку. В процессе очередного рейда они находят Слэппи, озорную куклу чревовещателя из неопубликованной книги «Ужастики». (6+)

Режиссер: Эри Сандел. В ролях: Венди МакЛендон-Кови, Мэдисон Айсмен, Джереми Рэй Тейлор, Калил Харрис, Кен Жонг, Крис Парнелл и другие.

С 31 ОКТЯБРЯ В КИНОТЕАТРЕ «АРЛЕКИНО»

Тел. 202-98-98

Билеты: уточнять по телефону

Супердискотека 90-х: «Краски», «Вирус» и Фактор 2»

Этой зимой впервые в Нижнем Новгороде пройдет Супердискотека 90-х от радио «Рекорд». Организаторы обещают превратить Дворец спорта в зал из 90-х, прямо как в школьные годы. «Мы отнимем магнитофон у завуча и поставим твою кассету, пригласим на медляк и оторвемся под крутяцкие треки», - зазывают устроители дискотеки.

Самое главное остается неизменным: атмосфера отвязных 90-х, интерактивные зоны в фойе, ностальгические видеоролики на больших экранах, безумно бешеная энергетика в зале и песни, ставшие символом эпохи. На дискотеке выступят: «Света», «Акула», «Краски», «Вирус», «Русский размер», «Турбомода», «Фактор 2», Dj Цветкоff и другие. (12+)

2 декабря, 19.00

КРК «Нагорный», пр. Гагарина, 29; тел. 422-60-68

Билеты: 1000 - 2500 рублей

«Россия! Сердцу милый край…»

Государственный литературно-мемориальный музей Добролюбова приглашает на выставку Михаила Шуварина. Автор живет в поселке Волжский Кстовского района. Он родился 17 октября 1948 года в поселке Елхов на стыке Бутурлинского, Сергачского и Княгининского районов. После армии устроился в дом культуры Лысковского района художником-оформителем и руководителем детской изостудии.

Михаил Шуварин - участник городских и областных художественных выставок, неоднократно выставлялся в музее Добролюбова.

В экспозиции представлены ранние работы художника, резчика и фотографа Шуварина, а также произведения, созданные в последующие годы. Тема родины и русской природы всегда занимала главное место в творчестве художника. Каждая работа автора наделена особым, философским смыслом.

При создании своих работ Михаил Шуварин использует различные приемы в изобразительной технике, краски, нюансы и блики, которые делают живопись мастера узнаваемой. (0+)

По 17 ноября

Музей Н. А. Добролюбова, наб. Лыковая дамба, 2; тел. 433-53-89, 433-16-44

Билеты: уточнять по телефону

«Немецкая оккупация. Взгляд переживших»

Выставка приурочена к 75-летию легендарного восстания в нацистском лагере смерти Собибор. Среди экспонатов - живопись и графика Меера Аксельрода и Абрама Моносзона.

Большая часть цикла «Немецкая оккупация» создана Меером Аксельродом в 1942-1943 годах в эвакуации в Алма-Ате, где художник работал над декорациями к фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Ужасы войны и холокоста настолько потрясли Аксельрода, что он одну за другой создал десятки картин, рисунков и набросков с говорящими названиями: «Расстрел», «Палачи», «Насильники», «Вешатели». Эта серия, за которую Аксельрода назвали Гойей XX века, не только произведение высокого искусства, но и почти документальное свидетельство на суде истории над нацизмом.

Вернувшись с войны, Абрам Моносзон узнал о гибели в Могилеве отца, матери и брата. Переживания художника отразились в цикле «У врат рая», основной мотив которого - утрата эдема, традиционного местечка со своим столетиями не менявшимся укладом: праздниками, танцами, бытовыми деталями.

В экспонируемых работах отражен не только ужас жизни на оккупированных нацистами территориях, но и массовое движение Сопротивления, героизм партизан и подпольщиков. Среди таких произведений особое внимание привлекает картина Меера Аксельрода «Узник» - единственный прижизненный портрет Александра Печерского. (16+)

По 16 декабря

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71, 419-62-66

Билеты: 50 - 100 рублей

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