Афиша Нижнего Новгорода с 7 по 14 ноября: Зара, Mgzavrebi и Светлана Пермякова

1 Нояб. 16:00 2018-11-07T11:35:40+03:00

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«Девушка, которая застряла в паутине»

Лисбет Саландер - отчаянная мстительница популярной трилогии триллеров «Миллениум» шведского писателя Стига Ларссона. Картина «Девушка, которая застряла в паутине» станет уже четвертой экранизацией романов серии. В Саландер есть все задатки современного героя: она умна, находчива, преследуема собственными демонами, но не одержима ими. Кроме того, она готова идти наперекор всей вселенной, уничтожая насильников, наемных убийц - любого, кто рискнет встать у нее на пути.

Фанатов серии ожидает очередной триллер о новых приключениях Лисбет Саландер, самого необычного и неоднозначного борца за справедливость XXI века. Героиня вновь отправляется в смертельно опасный и полный чудовищных открытий крестовый поход. (16+)

Режиссер: Федерико Альварес. В ролях: Клер Фой («Человек на Луне»), Сильвия Хукс («Лучшее предложение»), Лакит Стэнфилд, Стивен Мерчант («Логан»), Вики Крипс, Сверрир Гуднасон, Фолькер Брух и другие.

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Татьяна Васильева в спектакле «Палата бизнес-класса»

Обстоятельства сталкивают в больничной палате прожженного коммерсанта после пикантной операции и заслуженного артиста-пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки и провернет ее, несмотря на все препятствия. Успешно спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкнет мужа любовницы из окна, сделает еще массу безумных поступков и будет изощренно лгать налево и направо! В итоге - полный хеппи-энд и переосмысление настоящих ценностей всеми героями действа! (16+)

В ролях: Семен Стругачев, Татьяна Васильева, Георгий Мартиросян, Светлана Пермякова, Вера Бенескриптова и Дмитрий Аверин.

15 ноября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1700 - 3200 рублей

Зара

Обладательница главных национальных музыкальных премий «Золотой граммофон» и «Песня года», выпустившая 9 номерных альбомов, Зара - артистка на российской сцене поистине уникальная. В ней соединились хрупкая внешность и сильный голос, русская душа и восточный темперамент, любовь к классическим романсам и страсть к этнической музыке. На сцене ККЗ артистка представит новую программу «Душа» в сопровождении виртуозных музыкантов и балета. (6+)

17 ноября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1200 - 3000 рублей

Animal ДЖАZ. «Счастье»

Триумфально отметив десятилетие своего культового альбома «Шаг Вдох» и собрав полные залы Stadium и A2, ANIMAL ДЖАZ не останавливаются и уже в ноябре 2018 года представят свой новый, девятый по счету студийный альбом в Нижнем Новгороде. Работа над альбомом «Счастье» велась на протяжении последних трех лет. Публика уже оценила по достоинству синглы «Не твоя смерть», «Любовь к полетам» и «Счастье», ставшее заглавной композицией нового релиза. (12+)

9 ноября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1200 - 3000 рублей

Mgzavrebi

Популярный коллектив из Грузии Mgzavrebi недавно отметил десятилетие сценического пути. За это время знаменитые «путники» (так переводится название группы с родного языка) выпустили 6 полноформатных альбомов, а главное, отыграли сотни концертов в Грузии и за рубежом. Их любят и ценят поклонники самых разных вкусов, взглядов и даже часовых поясов. На концерты к ним приходят за волшебством и за атмосферой. (12+)

14 ноября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1200 - 4500 рублей

Thea Soti & Electrified Islands. Немецкая джазовая опера

Electr ified Islands - это коллектив с определенной идеей. У слушателя, не способного из-за незнания языка в полной мере понять всю комплексность сюрреалистической поэзии Соти, звучащей сразу на нескольких языках, всегда есть несколько вариантов восприятия. Словом, это высококачественное современное искусство, не теряющее связи со слушателем и не превращающееся в эпатаж: любое свое действие музыканты могут объяснить так, что это будет понятно любому зрителю. (6+)

9 ноября, 19.00

ГЦСИ «Арсенал», Кремль, корп. 6; тел. 422-45-54

Билеты: 600 рублей