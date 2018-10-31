Обзор матча Нижний Новгород – Урал 31 октября 2018 года: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-31T19:35:53+03:00

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31октября в Екатеринбурге прошел матч 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России по футболу 2018/2019. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Урала» выглядели следующим образом.

«НН»: Анисимов, Аюпов, Нежелев, Скворцов, Чирьяк, Морозов, Абазов, Фомин, Хрипков, Гогличидзе и Бочаров.

В запасе: Сысуев, Палиенко, Сергеев, Симанов, Семейкин, Сапета и Спэтару.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Бумаль, Бавин, Бикфалви, Димитров, Эль Кабир и Ильин.

В запасе: Баклов, Полетаев, Балажиц, Динга, Ходжаниязов, Данцев, Бевеев, Араторе, Чантурия, Панюков и Юсупов.

На перерыв - ни с чем

С первых минут ФК «Урал» пошел в атаку, которая, к счастью нижегородцев, ничем не закончилась. На 7 минуте подопечные Дмитрия Черышева пробили от ворот, едва справляясь с давлением уральцев.

На 15 минуте хозяева ударили по воротам соперника, однако голом дело не закончилось. И сразу «Нижний Новгород» пошел в атаку. Чирьяк пасовал на Скворцова, но защитники были ближе к мячу. Идеальным был шанс на 23 минуте, когда Ильин перекинул с опаснейшей позиции вратаря, но попал чуть левее ворот.

На 26 минуте - опаснейший навес Эль-Кабира, но в штрафной пролетели абсолютно все игроки. Через пять минут Эль-Кабир выдал на Ильина (тот бил с острого угла). Анисимов сократил угол обстрела, Ильин промазал.

На 32 минуте Чирьяк получил желтую карточку! А следом - еще одна опасная атака Урала, как и прежде не закончившаяся голом.

Первый опаснейший момент у ворот хозяев случился лишь на 44 минуте. Прострел с правого фланга, но никто не успел на него откликнуться. Первый тайм завершился - 0:0.

Атаки и желтая карточка

Второй тайм начался с атаки нижегородцев. Нежелев попал головой по мячу, но чуть мимо ворот. И сразу в атаку пошли уральцы. ФК «НН» отбился.

На 57 минуте Димитров подал с левой. Бикфалви оторвался от защитников, но пробил вдоль ворот. На 64 минуте у «Нижнего» вместо Скворцова на поле вышел Сергеев, а на 66 вместо Аюпова вышел Палиенко. Спустя пять минут на поле выбежал Панюков, который сразу начал действовать агрессивно (прострелил с левого фланга).

На 78 минуте вместо Эль-Кабура - швейцарец Араторе. Еще несколько минут, и защитнику Гогличидзе - желтая карточка.

На 90 минуте Димитров навесил со штрафного: подача вторым темпом с правого фланга. Анисимов поймал удар с убойной позиции. Затем была атака с левого фланга ФК «НН», которая ничем не закончилась. Назначено дополнительное время.

Овертайм

Стартовал первый дополнительный тайм. На 91 минуте вместо Нежелева на поле вышел Симанов. И тут же атака уральцев. Кулакова вывели на ударную позицию на углу штрафной, однако защитники бросились под мяч.

Опаснейший момент был двумя минутами позже: Бикфалви отлично прошел, пробил (отрикошетило). Началась борьба у ворот. Мяч прошелся чуть правее после удара Бумаля метров с восемнадцати.

На 104 минуте у мяча оказался Чирьяк, но Годзюр отбил. Контратака. Димитров пробил в дальний угол. Ошибка Анисимова: мяч пролетел сквозь руки - 1:0 в пользу «Урала».

На 108 минуте Абазов выпиннул мяч и получил вторую желтую карточку. Красная! Грубо зафолил Хрипков - желтая. Вместо Евсеева на поле вышел Бикфалви.

На 121 была последняя атака, которая завершилась вторым голом уральцев. Победу команде принес Евсеев.