ЛУКОЙЛ вручил сертификаты победителям конкурсов социальных проектов в Чувашии

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-31T18:20:03+03:00

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Церемония награждения республиканских победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») состоялось в Торгово-промышленной палате Чувашской Республики 30 октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Алена Аршинова, начальник Управления региональных коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Герасимов, вице-президент ТПП Чувашской Республики Анатолий Князев, начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Инна Ильина, начальник управления молодёжной политики министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики Анна Головина, представители муниципальных и общественных организаций.

Организаторами и участниками церемонии было отмечено, что конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» высоко оценен и поддержан органами власти Чувашской Республики.

- Я рада, что в Республике Чувашия действует такой конкурс. У республиканских общественных организаций, муниципальных и бюджетных учреждений есть очень много интересных проектов и социальных инициатив, которые, к сожалению, не всегда попадают в госпрограммы, но вместе с тем они являются точками роста и развития. И хорошо, когда такие компании как «ЛУКОЙЛ» предоставляют возможность решения, реализации социальных задач гражданского общества, делая акцент на развитие образования, культуры, спорта и духовности в регионах, - отметила Алена Аршинова.

Презентации конкурса как современного инструмента по поддержке социальных инициатив не раз проходили на территории Чувашской Республики и стали основой повышенного внимания и заинтересованности к конкурсу от некоммерческого сектора региона.

- Мы рады, что благотворители участвуют в поддержке социальных инициатив Республики. Хочу от имени Торгово-промышленной палаты поблагодарить организаторов Конкурса соцпроектов ЛУКОЙЛ за внимание к нам, за помощь организациям Чувашии, - подчеркнул Анатолий Князев.

Кроме традиционных номинаций «Духовность и культура», «Спорт», «Экология», в 2018 году к 25-летию благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» была учреждена дополнительная - «Молодежные инициативы». В этой номинации было отмечено два республиканских проекта. Так, МБУ дополнительного образования «Чебоксарская детская музыкальная школа №2 им. В.П. Воробьева» получит грант на приобретение микроавтобуса с целью перевозки музыкальных инструментов оркестра и организацию Гранд-праздника духовой музыки, а проект МБОУ «СОШ№27» г. Чебоксары будет поддержан в рамках конкурса с целью приобретения оборудования для театральных постановок.

Компания ЛУКОЙЛ реализует конкурс социальных и культурных проектов в Республике Чувашия с 2012 года.

- Конкурс в Республике с каждым годом наращивает результативную базу, все больше участников представляют экспертам серьезные, продуманные проекты, а это значит, что благотворительные средства Компании используются эффективно и помогают в создании условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, - заявил Владимир Герасимов.

Авторы нескольких проектов-победителей выступили с презентацией поддержанных социальных инициатив. Так, МБОУ «СОШ№ 27» г. Чебоксары представила проект «Школьный театр как модель воспитания, развития и социализации обучающихся», а МБУ дополнительного образования «Чебоксарская детская музыкальная школа №4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых» - проект «Музыкальный ArtОстровок», в рамках которого будет реализована идея тематического благоустройства прилегающей территории возле школы. Кроме того, Конкурс поддержал строительство детской площадки «Космопорт» на территории «Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» и проведение Фондом регионального развития «Содружество» Международного фестиваля документального кино в республике Чувашия.

На церемонии сертификаты на поддержку социальных и культурных проектов были вручены 5 общественным, муниципальным и бюджетным организациям.