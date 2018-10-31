К концу 2018 года все нижегородские больницы смогут выдавать электронные больничные листы

СЕГОДНЯ 17:03 2018-10-31T18:02:34+03:00

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С каждым годом все большую популярность среди нижегородцев приобретают цифровые сервисы Фонда социального страхования. Особой популярностью пользуются электронные больничные, внедряемые в рамках общероссийской программы Правительства РФ. В чем преимущества этого сервиса и почему нижегородцы все чаще отдают предпочтение электронным больничным, эксперты обсудили в ходе круглого стола в пресс-центре «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде».

- Сейчас это один из крупнейших сервисов Фондов социального страхования – и по масштабу, и по значимости, - уверен заместитель управляющего Нижегородским региональным отделением ФСС РФ Николай Соколов. – В чем его преимущества? Во-первых, его нельзя потерять или подделать. Во-вторых, в случае ввода каких-то ошибочных сведений застрахованному не придется снова идти в больницу и получать дубликат. Все ошибки можно исправить дистанционно. И, наконец, это облегчает работу самих сотрудников ФСС, так как мы имеем электронную базу данных и нам не нужно заново вводить все сведения.

Навыкам обращения с этим сервисом у нас обучены все врачи и весь средний медицинский персонал.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Этот сервис действует в России уже полтора года. По данным на сентябрь 2018 года, в стране было выдано уже больше 3 миллионов электронных больничных листов. Это примерно 5% от всех листов временной нетрудоспособности, выдаваемых на территории России. Для сравнения, в Польше и Эстонии, где этот сервис начал внедряться значительно раньше, доля электронных больничных составляет не больше 3%.

С каждым годом все большую популярность среди нижегородцев приобретают цифровые сервисы Фонда социального страхования.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Конечно, это очень важное и удобное направление для пациента, поскольку там предусмотрены определенные виды защиты информации, - полагает заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Лариса Санинская. - Уже не первый год в Нижегородской области действует региональная медицинская информационная система, к которой подключены все государственные бюджетные учреждения Нижегородской области. В этой программе в том числе есть возможность ведения электронных больничных листов. Навыкам обращения с этим сервисом у нас обучены все врачи и весь средний медицинский персонал.

Тем не менее, на фоне других российских регионов Нижегородской области нечем особо похвастать – мы занимаем 13 место в ПФО по количеству выданных электронных больничных. Хуже дела обстоят только в Кировской области.

Электронные больничные - это один из крупнейших сервисов Фондов социального страхованияФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Впрочем, электронные больничные листы далеко не единственный цифровой сервис ФСС, доступный нижегородцам. Не менее важную роль играет личный кабинет – страхователя и застрахованного.- Во время тестовой выдачи электронных больничных листов все медицинские учреждения прошли обучение для работы с этим сервисом. Однако учитывая, какой поток людей проходит через амбулаторное лечение, медицинские учреждения попросту не успевают работать в нескольких автоматизированных системах, - объясняет директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» Егор Тучин. – Чтобы решить эту проблему, сейчас ведется доработка региональной медицинской информационной системы. В ее состав планируется включить модули электронных больничных. Тогда работая с электронной картой пациента и нажав всего пару кнопок, врач сможет оформить больничный лист прямо из больницы. Мы рассчитываем, что к 15 декабря эта работа будет выполнена, и все медицинские учреждения получат техническую возможность оперативно выдавать электронные больничные.

К 15 декабря все медицинские учреждения получат техническую возможность оперативно выдавать электронные больничныеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- С помощью этого сервиса получатель может узнать всю информацию по начисленным и выплаченным пособиям: когда работодатель представил в Фонд сведения о назначении пособия, когда фонд начислил эти пособия и выплатил. Также там можно посмотреть подробную расшифровку сведений, предоставленных для начисления пособия: сумма заработка, стаж и прочая информация, - рассказывает начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам НРО ФСС РФ Ольга Прищепа. - Также с помощью этого сервиса можно напрямую обратиться в ФСС и получить ответ наиболее удобным для вас способом: по телефону, по почте и т.д. Инвалиды могут узнать здесь информацию об обеспечении техническими средствами реабилитации, льготные категории граждан – отследить номер своей заявки в очереди на путевку, пострадавшие на производстве – сумму компенсации по несчастному случаю или полученному профессиональному заболеванию.