12-летний школьник из Выксы упал с крыши заброшенной насосной станции

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-31T16:55:46+03:00

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Несколько дней назад в Выксе 12-летний мальчик упал с крыши здания. Они вместе с друзьями гуляли на территории заброшенной насосной станции.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. Инцидент произошел вечером 27 октября. Несколько подростков залезли на крышу той самой станции, откуда один из них и упал.

- Когда они были на крыше, мальчик провалился. Он особо не пострадал: получили ушибы и ссадины, - добавили в МЧС.

На место происшествия выезжала аварино-спасательная бригада. Госпитализация ребенку не потребовалась. Однако врачи его все же осмотрели, после чего доставили домой.

Напомним, в начале июня в Нижнем Новгороде произошел похожий случай. Школьники залезли в недостроенный дом на улице Медицинской. И один из них сорвался с девятого этажа. Он провалился в проем запасного пожарного выхода. Пролетев два этажа и ударившись по дороге подбородком об бетонные перекрытия одного из них, 11-летний мальчишка приземлился на обломки кирпича.

- Он сидел на полу весь в крови и плакал, - рассказал тогда боец команды «СпортАльп» Алексей Марков, который по счастливой случайности оказался на месте происшествия. – Явно был ушиб головы и сильно рассечен подбородок. Мы вызвали скорую помощь. Она приехала очень быстро, мальчишку осмотрели, и было принято решение перенести его на жестких носилках в скорую.