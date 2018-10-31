Принцессы, тролли и тачки - как российские звезды озвучивают мультфильмы?

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-31T11:38:03+03:00

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Голосом Дмитрия Харатьяна разговаривает Молния Маккуин в “Тачках”, а голосом Тимура Родригеза - улитка в мультфильме “Турбо 3D”. Полина Гагарина и Александр Пушной озвучили мультфильм “Монстры на каникулах”, а главному герою в мультике “Кунг-фу Панда” подарил свой голос Михаил Галустян. Десятки российских звезд уже приобщились к анимационному миру и считают за честь шутить, смеяться и грустить вместе с мультяшными героями!

Перед тем, как выбрать голос для персонажа, анимационные студии обычно проводят кастинг. Если речь идет о переводных лентах, в первую очередь, ищут артиста, тембр голоса у которого максимально близок к голосу человека, озвучившего героя в оригинальной версии. Помимо подходящего тембра, от соискателей требуются актерские данные, хорошее владение голосом, музыкальный слух. Поэтому чаще всего выбор происходит в пользу профессиональных артистов. И, конечно, звездный состав “голосов” позволяет привлечь внимание к премьере!

Перед началом записей многие студии предлагают артистам подписать контракт, по которому они обязуются озвучивать своих героев в случае, если будет снято продолжение фильма. На съемках артисты часто даже не встречаются друг с другом, каждая звуковая дорожка записывается по отдельности. Обычно держится в секрете и сюжет фильма - артисты видят только те сцены, в которых участвуют их герои. Иногда озвучивание происходит на родине фильма - например, чтобы герои мультфильма “Тролли” заговорили на русском языке, Дима Билан и Виктория Дайнеко отправились на студию в Лос-Анджелес, где и проходила запись.

«Монстры на каникулах 3: Море зовет»

Продолжение приключений семейки дружелюбной нечисти в оригинале озвучивали Адам Сэндлер, Селена Гомес, Стив Бушеми. Русский дубляжный каст получился не менее впечатляющим: Мэвис достался голос Полины Гагариной, Дракулу озвучивает звезда «Полицейского с Рублевки» Сергей Бурунов, а за Ванду и Франкенштейна говорят Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Песню гигантского морского чудовища Кракена для мультфильма спел Миша Марвин.

Перед выходом мультфильма на большие экраны команда дубляжа записала забавный ролик, в котором каждый актер немного рассказал о своем персонаже. Ролик получился очень милым и трогательным – вы сами увидите, как забавно происходит процесс озвучки мультфильма.

В третьей части легендарному вампиру предстоит самое волнительное испытание – влюбиться. Мэвис, дочка одинокого Дракулы, решает, что папочке пора отдохнуть от гостиничного бизнеса. В разгар лета она организует ему морской круиз.

«Кунг-Фу Панда»

Зрители кинотеатров по всему миру слышали в финале мультфильма «Кунг-Фу Панда» одну песню – Kung Fu Fighting в исполнении Cee-Loo Green и Джека Блэка. Кроме Азии и России. Специально для нашего проката финальную песню «Мастерами кунг-фу не рождаются» спел Илья Лагутенко, лидер группы «Мумий Тролль».

Главного героя, ленивую панду По, мечтающую стать воином, в оригинале озвучивает Джек Блэк, на русском – Михаил Галустян. В совместном интервью актеры рассказали, что предпочитают озвучивать мультфильмы… голыми по пояс. «Это очень удобно, снял верх – и больше не шуршишь одеждой, ничего не мешает» – говорит Галустян.

«Тачки»

Голос Молнии Маккуина в одном из самых любимых мультфильмов всех мальчишек остается неизменным – за автомобиль, который не мыслит жизни без трассы, по-прежнему говорит Дмитрий Харатьян. Салли озвучивала актриса Алика Смехова, которая живет с этой героиней уже десять лет. А вот за новых героев – наставницу Молнии Крус Рамирес и гоночного эксперта Натали Дайджест – в «Тачках» говорят новички и дубляжного дела – актриса Ирина Пегова и телеведущая Елена Летучая.

«Моя героиня Крус Рамирес — гиперактивная. Но оказалось, что я еще быстрее ее, так что при озвучке пришлось себя тормозить и растягивать фразы» – говорит Ирина Пегова о своей работе.

Молния Маккуин – ветеран гонок, и многие считают, что ему пора на пенсию. В третьей части «Тачек» легендарный болид будет отстаивать свое право быть на трассе.

«Турбо»

Английский голос улитки Тео, мечтающей стать гонщиком, принадлежит Райану Рейнольдсу, русский – Тимуру Родригезу. А встретились актеры дубляжа в Барселоне, чтобы поделиться с прессой своими впечатлениями о работе и о самом мультфильме.

«Вообще эта улитка из мультфильма, которую я озвучивал, очень похожа на меня в желании не только доказать что-то всем вокруг, но прежде всего сказать себе, что нет ни одной причины, по которой надо нажать на педаль тормоза» – рассказал Родгригез.

«Турбо» – это трогательная история улитки Тео, которая не хочет мириться с мыслью, что представители ее рода не способны достичь большего, и намерена доказать это… на гонках.

«Тролли»

Забавную парочку Цветана и Розочки в новом мультфильме «Тролли» от создателей «Шрека» озвучили музыканты Виктория Дайнеко и Дима Билан.

Виктория Дайнеко уже не впервые озвучивает принцессу – именно ее голосом говорила Рапунцель из «Запутанной истории». «Еще с детства я без ума от этих прекрасных сказочных существ – троллей. А Розочка – это вообще мое второе я, разве что мне не хватает розовых волос» – шутит Виктория.

Для «Троллей» Билан и Дайнеко записали вместе финальную песню на русском языке – адаптацию знаменитой Can’t Stop the Feeling Джастина Тимберлейка. Кстати, с самим Тимберлейком музыканты тоже познакомились – в лос-анджелесской студии, где и проходила запись.