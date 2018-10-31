СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-31T10:06:32+03:00

Глеб Никитин: «Нижегородская область приложит все усилия для участия в нацпроектах» Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Заседание состоялось в Москве. Его провел заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Основными темами заседания стали межбюджетные трансферты при формировании федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, а также реализация национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширение магистральной инфраструктуры в регионах РФ. Кроме того, обсуждалась подготовка Стратегии пространственной развития России.

Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородская область приложит максимум усилий для участия в нацпроектах.

- На заседании правительственной комиссии обсуждались очень важные для каждого региона вопросы. Большое количество региональных программ и проектов зависит от объемов софинансирования из федерального бюджета. В бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы мы уже заложили средства на участие в национальных проектах и сформировали свои предложения, - отметил Глеб Никитин.