2018-10-30T18:44:33+03:00
Общество

«Моя мечта - сделать грудь»: нижегородка выиграла миллион рублей от радио Energy

Победу 38-летней Оксане Сызранцевой принесла правда
Анастасия НАЗАРОВА
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На победу нижегородка отреагировала оглушительным визгомНа победу нижегородка отреагировала оглушительным визгомФото: СОЦСЕТИ
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Оксана Сызранцева из Нижнего Новгорода стала победительницей финала проекта «Детектор правды» от радио Energy, который состоялся 30 октября. Главный приз - один миллион рублей - ей достался за честные ответы на каверзные вопросы ведущих.

В финале сошлись двое: 38-летняя нижегородка и 26-летний Николай Сафронов из подмосковных Мытищ. Правду или ложь говорил участник, определяли с помощью полиграфа. Тот, кто дал больше всего честных ответов, и получил кругленькую сумму. В итоге самой честной участницей шоу оказалась страховщик Оксана Сызранцева, ставшая лидером по количеству правдивых ответов на протяжении всего проекта. Из 25 вопросов она слукавила в трех.

Оксана работает страховщиком и воспитывает двух дочерей Фото: СОЦСЕТИ

Оксана работает страховщиком и воспитывает двух дочерейФото: СОЦСЕТИ

«Я изменяла мужу»

Когда женщина поняла, что победа в ее руках, завизжала что есть мочи.

- Вначале Николай очень хорошо отвечал, и мне было страшно. Но когда на четвертый вопрос он ответил неправильно, у меня случился взрыв: и радость, и удивление, и неверие, что это действительно происходит со мной, - призналась нижегородка в интервью «Комсомольской правде - Нижний Новгород».

Некоторые из вопросов радиоведущих касались личной жизни испытуемой, в частности, они поинтересовались, изменяла ли Оксана своим мужьям в разное время. Та ответила: «Да». К удивлению «Комсомолки», бывшие супруги ничего не высказали Сызранцевой.

- Каждый свой ответ я прокомментировала. Люди же воспринимают вопрос прямо и ответ так же: если изменяла, то все так и было. В прямом эфире я пояснила, что измена случилась, когда мы перестали жить с одним из моих мужей, но официально мы были в браке. Полиграф - такая вещь, которая считывает любой нюанс, - объяснила победительница.

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В финале "Детектор правды" соперником Оксаны стал житель Мытищ Николай Сафронов
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«Хочу помогать людям»

Сейчас она собирает необходимые документы, чтобы получить законный выигрыш. Кстати, на руки Оксане выдадут не миллион рублей, а сумму вполовину меньше (налоги никто не отменял).

Трижды разведенная мама двух дочерей (13 и 8 лет) уже знает, на что потратит денежный приз.

- Я хочу выучиться на психолога в питерском институте психологии. Психологию я изучала еще в институте (по образованию Оксана - лингвист) и прочитала массу соответствующей литературы. В какой-то момент поняла, что хочется не только на себе видеть изменения, которые можно сделать с помощью психологии, но и помогать другим. А без образования это делать неэтично. Я же не знаю рычагов воздействия, - пояснила Сызранцева.

Оставшихся денег хватит на операцию по восстановлению зрения (один глаз у Оксаны практически не видит) и на покрытие кредита на автомобиль.

- В новый год войду без долгов, и это здорово! Конечно, мне бы хотелось сделать грудь, но, посмотрев на цены, поняла, что не в этот раз, - уточнила собеседница «Комсомолки».

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