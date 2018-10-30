Потеряв родителей, 15-летний беженец из Донецка решил остался в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-30T17:23:44+03:00

15-летний беженец из Донецка после смерти родителей отказался возвращаться на родину и остался в Нижегородской области Фото: Предоставлено героем публикации

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Спасаясь от войны, семья Мальцевых вместе со своим 11-летним сыном Максимом перебрались из Донецка в Нижегородскую область. Здесь у них были родственники, и они, видимо, рассчитывали, что смогут устроиться и снова начать нормальную жизнь. Но судьба распорядилась иначе. В 2017 году от инсульта умерла мама Максима, а через год от рака скончался его отец. Мальчик остался круглым сиротой.

Нужен – не нужен…

Поначалу родственники забрали Максима к себе, но очень скоро решили от него избавиться и отдали в детский дом в Дзержинске. Подросток решил быть сильным и хотел справиться со всеми своими проблемами сам. Но в приюте его мечты очень быстро развели: у Максима не было российского гражданства, а значит он не может жить в российском детском доме и будет депортирован обратно на Украину. На тот момент мальчику было 14 лет.

- Максим написал письмо президенту о том, что не хочет покидать Россию, хочет остаться здесь, хочет стать военным, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» приемная мама Дина Михайленко.

Писал письмо из приюта Максим и Деду Морозу. В стихах собственного сочинения он просил колонки и возможность стать кадетом в российской кадетской школе.

- Я тогда работала в администрации, и мы усиленно искали ему опекунов, но никого не могли найти, Максиму грозило выселение, - вспоминает Дина Михайленко. – Я поговорила со своей семьей, и мы забрали Максима к себе.

Потеряв семью в России, 15-летний беженец из Донецка решил остался в Нижегородской областиФото: Предоставлено героем публикации

В семье Дины Михайленко есть две взрослые дочери. Одна уже замужем и не живет с родителями, младшая учится в вузе и живет в Нижнем Новгороде. Она со всеми посоветовалась, и семья ее полностью поддержала.

Знакомиться с Максимом поехал муж и младшая дочь, старшая не смогла приехать. Никто не знал, что и как говорить Максиму, какие слова правильные, какие неправильные. И они решили просто немного рассказать о себе, что у них в доме любят порядок, родители много работают, поэтому дети должны быть самостоятельными и ответственными, но в выходные обязательно собираются все вместе, да и большие праздники тоже проводят за большим семейным столом.

- А потом мы спросили: «Ты хочешь у нас жить?» Он ответил: «Да», - говорит Дина Михайленко. – мы хотели забрать его сразу же, но нам не отдали.

На первой встрече Максим всем очень понравился.

- Мы потом сидели в кафе и по видеосвязи очень бурно рассказывали старшей дочери, какой Максим хороший, - вспоминает новая мама.

Две недели будущие родители собирали справки и в спешном порядке оформляли временное опекунство. Узнав, что приходившие взрослые не шутили и готовят документы, чтобы забрать его из детского дома, он тоже приложил немало усилий. За это время он исправил все свои оценки и в четверти он получил пятерки по всем предметам.

Вместе с Максимом воспитатели детского дома отдали новым родителям и письмо, которое мальчик оставил под елкой для Деда Мороза. Новоиспеченные родители постарались выполнить его желания, подарив ему колонки и устроив в кадетскую школу-интернат в Истомино.

И вот тут уже пришла очередь приемных родителей писать письма. Они обратились к уполномоченному по правам ребенка в Нижегородской области Маргарите Ушаковой с просьбой помочь в оформлении гражданства, чтобы Максима можно было оставить в новой семье. И она помогла. 27 октября она вместе с новыми родителями приехала на присягу к Максиму и торжественно вручила ему паспорт гражданина России.

- Мы очень рады, что, несмотря на все юридические сложности, нам удалось получить заветный документ и Максим стал не просто гражданином России, а, можно сказать, настоящим ее патриотом, поскольку он не только изъявил желание не покидать территорию нашей страны, но и выбрал для дальнейшего обучения кадетский корпус с прицелом в будущем стать военным и посвятить свою жизнь защите отечества, - сказала Маршарига Ушакова.

Потеряв семью в России, 15-летний беженец из Донецка решил остался в Нижегородской областиФото: Предоставлено героем публикации

Семейные ценности

Ни разу не пожалела о своем поступке и семья Михайленко.

- Видно, что родители очень любили Максима, он очень добрый и отзывчивый мальчик, его образованием занимались – он прекрасно разбирается в компьютерах, он переустановил Windows, поставил программы, он занимался футболом и хорошо играет, - говорит Дина Михайленко.

Старшие сестры тоже очень прониклись новым братом. По словам Дины Михайленко, почти во всех ситуациях они встают на его сторону и защищают. А для Максима они - авторитет.

Сейчас он мечтает на отлично закончить кадетскую школу и поступить в казанское танковое училище.

- Он настолько целеустремленный, я сама постоянно удивляюсь этому, - говорит Дина Михайленко. – Он всегда знает, чего хочет и идет к поставленной цели.

А с вновь возникающими проблемами ему помогают справляться новые родители: сейчас они вплотную занимаются здоровьем мальчика, так как у него не очень хорошее зрение и есть небольшое плоскостопие, что для будущего военного явный недостаток. Они хотят, чтобы Максим продолжил заниматься футболом и сейчас думают над тем, куда отдать его заниматься.

Максим с новой семьей живет в поселке Новосмолинский Володарского района. У него своя комната, планшет, вкусная еда, внимательные родители. Но несмотря на все видимое благополучие, подросток очень переживает из-за смерти родителей. Он почти не говорит о них и где-то в душе осталась обида, что они умерли, оставив его одного. Новая семья изо вех сил старается помочь ему пережить горе – для них он настоящий сын. И не важно, что в семье он появился не младенцем, а когда ему уже было 14 лет.

- Теперь у нас есть мальчик, - смеется Дина Михайленко.

Да и Максим сразу же начал называть приемных родителей мамой и папой.