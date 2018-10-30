В Нижнем Новгороде снова пропал подросток: волонтеры просят помощи в поисках 15-летнего Максима Гусева

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-30T18:56:53+03:00

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Сегодня стало известно, что в Нижнем Новгороде разыскивают 15-летнего Максима Гусева. Как сообщает поисково-спасательная группа «Рысь», в последний раз мальчика видели 29 октября на улице Балхашская.

Приметы Максима: худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, темные короткие волосы, светлые глаза.

В момент исчезновения подросток был одет в серую вязаную шапку, темно-серую куртку с молнией салатового цвета, синюю рубашку, серые брюки и серые ботинки.

При себе у мальчика была спортивная одежда.

Через несколько часов подросток нашелся живым и невредимым.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая ушла кататься на велосипеде и пропала в Кстовском районе в СНТ «Борок», а также 9-летней Маши Люлиной, которая исчезла в Богородске, когда вышла погулять на детскую площадку. Поиски двух девочек до сих пор не дали результата. Не были найдены ни сами дети, ни какие-либо вещи, которые принадлежат им.