Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-30T15:44:57+03:00

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Визг и крики раздавались по всему залу. Вот маленькая пчелка несется с воздушным шариком, а за ней со всех ног мчится мама. Чуть подальше мишка идет неспешным шагом и осматривает окрестности. То тут, то там слышны крики обеспокоенных родителей и задорный смех малышей, повсюду летают шарики, а желтый миньон надувает огромные мыльные пузыри.

Так в Нижнем Новгороде начался пятый областной чемпионат «Карапузы, на старт!». Организаторами забега юных нижегородцев стали «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» и ННГУ имени Н. И. Лобачевского при поддержке генерального партнера - АО «Вимм-Билль-Данн», производителя детского питания «Агуша».

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Развлечения на любой вкус

С каждым годом количество участников чемпионата «Карапузы, на старт!» увеличивается. И сегодня на беговые дорожки вышли 284 ребенка вместе со своими мамами и папами. Нет-нет, родители не бегали. Их задача была правильно сориентировать ребенка, чтобы он не уполз и не убежал в другую сторону, а также мотивировать его двигаться быстрее. Получалось не всегда, поэтому некоторые участники финишировали на чужой дорожке, а некоторых и вовсе приходилось ловить за пределами спортивной площадки.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Неугомонных малышей на празднике ждало еще множество развлечений. Так, детский центр Galaktion Z приготовил для будущих чемпионов увлекательную интерактивную игру на фруктовом пианино. Малыши должны были нажимать на фрукты в правильном порядке, после чего раздавалось победное пищание. Дети были в восторге! И каждому хотелось потрогать необычные фрукты. В детском центре Galaktion Z с детьми занимаются по программам «От рождения до школы», «12 месяцев» и другим, одобренным Министерством образования и науки Российской Федерации. Здесь уделяют внимание развитию речи. Кроме того, с детьми занимается психолог. Занятия проводятся для детей от полутора до 15 лет.

Наигравшись, малыши стройными рядами тянулись к стойке с вкусными соками, йогуртами и творожками «Агуша».

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В нашей семье «Агуша» - это любимая еда, - смеется мама непоседливого Миши.

И тут же Мише достается маленький стаканчик с йогуртом, который он сразу с удовольствием выпивает. В результате довольны оказались все: и ребенок, который получил вкусный напиток, и мама, потому что привередливому сыну нравятся полезные продукты. Причем ассортимент «Агуши» очень большой. Сегодня можно купить творожки, йогурты, ряженку, молоко, кашки, соки, компоты, фруктовые и мясные пюре.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вся продукция, выпускаемая под брендом «Агуша», изготавливается исключительно из натуральных продуктов и содержит все необходимое для здоровья и развития ребенка. На протяжении 30 лет «Агуша» помогаем мамам растить счастливых и здоровых детей, и мамы, конечно, это ценят. Кроме того, на сайте «Агуши» есть очень удобный сервис - можно ввести возраст малыша и получить рекомендации, какие именно продукты и в каком объеме предназначены для него в этом возрасте.

Мамы более старших детей уже проверили эффективность «Агуши», а потому перед стартом их дети не только тренируются бегать, но и набираются сил с помощью йогуртов и творожков «Агуша». Именно поэтому возле их стенда всегда толпа детей и родителей. Причем пробовали вкусности не только дети, но и родители с удовольствием облизывали ложечки с нежными йогуртами.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Наевшись, дети продолжали наматывать круги по спортивному залу и постоянно падали. В результате, к концу праздника костюмы лисичек, пчелок, фей и принцесс были испачканы. И тут на помощь спешил милый мишка «Умка», который жалел упавших малышей. После чего отводил в свою игровую зону, где дети могли порисовать и разукрасить веселые картинки. «Умка» явно знает, что нужно детям, - в российской безопасной серии «Умка» каждая заботливая мама найдет все, что нужно для ухода за малышом: косметические средства, средства гигиены для полости рта и стиральные порошки для детский вещей.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В компании очень тщательно следят за качеством. Гипоаллергенность всей продукции доказана клинически. А в 2017 году Роскачество признало крем-мыло «Умка» «Товаром повышенного качества». Все средства «Умка» имеют небольшой срок годности из-за высокого содержания натуральных экстрактов в составе и отсутствия сильнодействующих консервантов. К тому же для производства компания «Умка» выбирает лучшие российские предприятия с высокой степенью контроля качества.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Заинтересовал детей и высокий доктор аптек «Вита Экспресс» и «Вита Центральная», который важно расхаживал по залу и напоминал доброго доктора Айболита. Кто-то просто фотографировался с ним, а кто-то тихонечко с деловым выражением лица о чем-то расспрашивал добродушного доктора. Его очаровательные помощницы рассказывали родителям об одном из главных преимуществ аптек «Вита» - низких ценах. Аптеки этого бренда работают в 36 регионах России, и низкий уровень цен возможен благодаря большому товарообороту всей компании «Вита». А еще выгоднее принять участие в бонусной программе и бесплатно получить бонусную карту. Она позволяет покупателям совершать покупки в аптеках «Вита Экспресс», оплачивая бонусами до 80 процентов от покупки. Также аптеки «Вита Экспресс» и «Вита Центральная» постоянно радуют покупателей акциями и выгодными предложениями. Так, до конца года в аптеках проходит акция «Вита Микс» - покупаете три товара, а платите только за два. В аптеках представлены лекарственные средства, БАДы, косметика, детское питание и средства гигиены.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- У нас вы найдете все, что нужно! - с улыбкой рассказывали очаровательные помощницы высокого доктора. - А в октябре в аптеках «Вита Экспресс» и «Вита Центральная» проходит большая распродажа! Успейте приобрести нужные вам товары по самым выгодным ценам!

Идти, бежать, ползти…

Начался чемпионат с торжественного шествия всех участников под флагом «Комсомольской правды». После чего на беговые дорожки вышли самые маленькие участники - дети от 9 месяцев до года. И тут началось… не забег, а настоящее представление.

Ползти в нужном направлении хотелось далеко не всем, а потому мамы и папы изо всех сил старались мотивировать своих крох. В ход шли ключи, пульты от телевизора, которые родители захватили с собой, машинки, соки, воздушные шарики, которых было огромное количество в нашем зале. Но самыми эффективными, по нашим наблюдениям, оказались старшие братья и сестры. Младшие дети почти всегда резво ползли за ними и одними из первых пересекали финишную прямую.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

После того как по беговым дорожкам проползли самые маленькие участники, их место заняли воспитанники школы единоборств «Красный тигр». Спортсмены этой школы успешно участвуют в соревнованиях самого различного ранга, по различным направлениям и правилам.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Участники второй возрастной группы от года до 1,5 лет бежали уже быстрее, а значит, и ловить их было сложнее: кто-то бежал по диагонали, кто-то в обратную сторону. А были и те, кому особенно понравился коврик, по которому бежали, а потому они с удовольствием валялись вместо того, чтобы бежать.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В перерыве между забегами поражать воображение настала очередь пусть маленьких, но все же профессионалов - на ковре появилась гимнастка Мария Гут из детского центра Galaktion Z, где она занимается под руководством тренера по художественной гимнастике и эстетической гимнастике Софьи Хаустовой.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем Новгороде

Участники третьей возрастной группы с 1,5 до 2 лет рвались бежать еще до начала старта. Родители с трудом удерживали юных бегунов. И перед стартом давали им напутствия.

После окончания забега перед участниками вновь выступила прекрасная гимнастка, воспитанница детского центра Galaktion Z - Софья Варежкина.

Самые взрослые участники от 2 до 3 лет были и самыми быстрыми. Для многих из них дистанция в 10 метров оказалась слишком маленькой, а потому они бегали туда-сюда по несколько раз.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Напоследок свое мастерство продемонстрировала победитель чемпионата Москвы и Московской области по роуп-скиппингу-2017, победитель чемпионата и первенства России 2016, 2017 и 2018 годов, участник чемпионата мира Юлия Вотякова.

Все участники чемпионата «Карапузы, на старт!» ушли с подарками и охапкой воздушных шаров.

Все, кто заняли первые, вторые и третье места во всех возрастных группах, получили в подарок упаковку подгузников Mepsi, а также подарки от «Агуши», «Умки» и Galaktion Z.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но были и дополнительные номинации. Компания «Гвин&Пин» награждала победителей в номинациях «Самая креативная семья», «Эксклюзивная техника забега», «Крутой мотиватор» и «Малыш-философ». Все они получили огромные пакеты с продукцией «Гвин&Пин». Так что победители смогут оценить вкус и качество многочисленной продукции. Список выпускаемых торговых групп имеет широкий ассортимент видов и вкусов, а готовая продукция бережно хранится и выпускается в различных удобных упаковках: томатная группа - кетчупы, соусы, томатная паста; майонезная группа - майонезы с различной жирностью, хрен, макаронная группа - макаронные изделия различных видов (весовые и брендированные фасованные), горчица, аджика, повидло. И, что особенно важно, группа компаний «Гвин&Пин» обладает собственной лабораторией и производственными мощностями.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Поздравляем!

Возрастная категория 9 месяцев - 1 год

1-е место - Валерия Шинина;

2-е место - Андрей Савин;

3-е место - Варвара Логозинская.

Возрастная категория 1 - 1,5 года

1-е место - Диана Султанова;

2-е место - Мирослав Русяев;

3-е место - Полина Трихичева.

Возрастная категория 1,5 - 2 года

1-е место - Екатерина Макарова;

2-е место - Мария Зубкова;

3-е место - Мирослава Махнатова.

Возрастная категория 2 - 3 года

1-е место - Илья Емец;

2-е место - Ростислав Морозов;

3-е место - Матвей Тарелкин.