«Дети одного гнезда»: звезды поздравили Нижегородское театральное училище с юбилеем

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-30T15:44:57+03:00

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«Муж Каменской» Андрей Ильин, патологоанатом из «Тайн следствия» Андрей Шарков, бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий - все они приехали в Нижний Новгород 29 октября, чтобы с размахом отметить 100-летие Нижегородского театрального училища имени Евгения Евстигнеева.

Исполнительница главной роли в сериале "Великая" Наталья Суркова коренная нижегородкаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Студенты Нижегородского театрального училища подготовили концерт по случаю 100-летияФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Вечером местный Театр драмы был шумным и живым. В фойе и коридорах было не протолкнуться, в зале творилось то же самое. Все обнимались, заразительно смеялись, то и дело утирая слезы радости. Казалось, такого прежде в стенах театра не было!

Среди приехавших гостей были знаменитости, многие из которых когда-то окончили Театральное училище в Нижнем Новгороде: кроме выше упомянутых Андрея Ильина, Михаила Борисова и Андрея Шаркова, на юбилее были замечены артист Государственного академического Малого театра России Александр Ермаков, актрисы Наталья Павленкова («Класс коррекции»), Наталья Суркова («Великая») и Татьяна Пискарева («Кадеты»). А вот Ирина Пегова, Екатерина Вилкова, Наталья Бочкарева и Александр Панкратов-Черный присутствием не почтили (некоторых, правда, не отпустили съемки).

Андрей Ильин окончил НТУ им. Евстигнеева 40 лет назад!Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Студенты Нижегородского театрального училища подготовили концерт по случаю 100-летияФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Слезы душили»

После выступления, длившегося ровно 100 минут, артисты разошлись по углам, где снова общались со старыми друзьями. «Комсомольской правде» удалось пообщаться с некоторыми из знаменитых выпускников НТУ. Оказалось, что для звезды сериала «Тайны следствия» Шаркова годы учебы в Горьковском театральном училище были лучшими в жизни. Счастливыми, беззаботными, с мечтами и большой дорогой впереди.

- Сегодня душили слезы воспоминаний по близким и любимым, по поводу радости за тех, кто на сцене, что у них все еще впереди. Они могут позволить себе очень многое, - отметил актер в беседе с «Комсомолкой».

Студенты Нижегородского театрального училища подготовили концерт по случаю 100-летияФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

(слева направо) Андрей Ильин, Михаил Борисов, Игорь ЗолотовицкийФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Его сокурсник - знаменитый Леша Чистяков из сериала «Каменская» Андрей Ильин до сих пор вспоминает день, когда узнал о своем зачислении в училище.

- Помню, как подошел к этому священному листку, увидел свою фамилию, и что-то во мне взорвалось. Какая-то революция случилась, - поделился артист. -Потом бежал по улице Фигнер (ныне Варварская) навстречу троллейбусам и машинам, кричал, подпрыгивал, понимая, что в моей жизни произошло что-то невероятное, что перевернет всю мою жизнь. И это произошло.

Студенты Нижегородского театрального училища подготовили концерт по случаю 100-летияФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Вместе с ними в 1979 году выпустилась Наталья Павленкова, актриса и доцент Театрального института имени Бориса Щукина. У нее, как и у Шаркова, на встрече выпускников были двоякие чувства.

- Смесь грусти, потому что в моем случае это, конечно, конец пути, и радости от того, сколько в зале сидит выпускников. Ведь приехала лишь десятая часть братьев и сестер. Мы - дети одного гнезда, - заявила актриса.

Студенты Нижегородского театрального училища подготовили концерт по случаю 100-летияФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Они, конечно, сволочи»

Поздравить НТУ имени Евстигнеева приехали не только выпускники училища, а руководители и педагоги столичных театральных вузов. Особый восторг праздничный концерт вызвал у ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Взлетев на сцену Нижегородского театра драмы, артист МХТ имени Чехова громко поблагодарил юных дарований за подготовленные номера.

- Вы гении! Дорогие педагоги, я знаю, каких нервов это стоило. Они сволочи, конечно, - пошутил Золотовицкий, и зал захохотал.

Ректор Школы-студии МХАТ, актер МХТ им. Чехова Игорь ЗолотовицкийФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В интервью «Комсомольской правде» ректор Школы-студии подтвердил, что из училища в Нижнем Новгороде выпускаются очень талантливые ребята. И неважно, поступают они потом в брендовые вузы Москвы или нет.

- Допустим, Андрей Ильин не пошел в брендовый вуз и стал прекрасным артистом. А вообще я горжусь всеми выпускниками вне зависимости то того, окончили они Школу-студию МХАТ, Щуку или ГИТИС, - признался Игорь Золотовицкий.

Старейший педагог НТУ им. Евстигнеева Татьяна ЦыганковаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В свою очередь выпускник Нижегородского театрального училища, актер и заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина Михаил Борисов отметил, что выпускники НТУ с удивительной легкостью поступают в Щуку.

- Наверное, есть какие-то родственные связи, взгляды на искусство. Нижегородцы, как и щукинцы, склонны к форме и одержимы желанием ее внутренне оправдать. Жаль, что в Щукинском институте это не всегда получается. У вас это получается чаще! - заявил артист.

А в конце Борисов добавил, что 100-летие - это всего одно мгновение:

- С одним мгновением вечной весны вас, нижегородцы!

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» предлагает пройти тест и узнать, как хорошо вы знаете звездных выпускников Нижегородского театрального училища.