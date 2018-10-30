2018-10-30T13:31:58+03:00
Общество

Сормовичи «потеряли» знаменитый «Пятак» в центре Сормова

Вернуть памятник на место подрядчик обещает после завершения работ по благоустройству площади
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сормовичи «потеряли» знаменитый «Пятак» в центре Сормова.Сормовичи «потеряли» знаменитый «Пятак» в центре Сормова.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вот уже второй месяц на площади в центре Сормова полным ходом идут работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». И хотя большинство нижегородцев с энтузиазмом воспринимают преображение знаменитого «пятака», некоторые сормовичи все-таки беспокоятся – что же будет со знаменитым памятником «Пять копеек»? Неужели ему не найдется места на красивой облагороженной площади?

- У нас в Сормове активно ремонтируют площадь в центре, но всех интересует, куда делся наш «медный пятак»? – заволновались нижегородцы в социальных сетях.

- А на что, думаешь, ремонтируют? Медь нынче дорогая, - пытались парировать шутники.

Однако, как оказалось, волновались нижегородцы напрасно. Лишать «пятак» его законного места никто и не думал.

- Исторический центр Сормовского района все сормовичи ласково называют «пятак», потому что здесь на площади был заложен памятный знак «Пять копеек». Раньше он был немножко другой, но в 2007 году его преобразили – сделали большим медным. Это традиционное место встреч влюбленных и вообще всех сормовичей, - напомнил глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин. – И традицию эту мы, разумеется, оставляем - пятак как лежал на своем месте, так и будет лежать. Это тот же самый пятак, мы ничего не меняем.

К слову, рабочие пообещали вернуть «пятак» на место, как только завершатся основные работы. По условиям контракта, площадь должна быть полностью благоустроена к концу октября.

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