«Пироман завёлся?»: В Нижнем Новгороде сгорел элитный внедорожник Range Rover

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-30T12:09:13+03:00

Это уже пятый автомобиль, сгоревший на Гордеевке за последние три дня

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Уже третий день подряд на Гордеевке в Нижнем Новгороде сгорают автомобили. В минувшие выходные нижегородцы сообщили, что около одной из гостиниц вспыхнули сразу четыре легковушки.

Четыре иномарки сгорели в том же районе пару дней назадФото: СОЦСЕТИ

Местные жители бурно обсуждают это происшествие, подозревая, что кто-то устроил взрыв. Не успели горожане успокоиться, как сегодня утром по соцсетям пронеслась еще одна новость: там же, на Гордеевке, сгорел элитный внедорожник Range Rover.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 3:16 в ночь на 30 октября. Когда пожарные приехали на место вызова на Московское шоссе, автомобиль уже был полностью охвачен огнем.

В Нижнем Новгороде сгорел элитный внедорожник Range Rover .

В результате машина выгорела на площади три квадратных метра. К счастью, никто не пострадал. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. Был ли это поджог – неизвестно.

В Нижнем Новгороде сгорел элитный внедорожник Range RoverФото: СОЦСЕТИ

- На КОЛ бы посадить, кто это сделал! – написал в комментариях Алексей Поворов.

- Пора делать каско! А то за своего страшно стало, - испугался Big Bear.

- 1. Привет, 90-е? местные платные стоянки стали мало зарабатывать? 2. Если это попытка получить страховку по КАСКО, то страховой взнос все равно останется у страховщика (примерно 10%). 3. Случайность? Не слишком ли часто для случайностей в одном микрорайоне? 4. Месть соседей? Интересно узнать, какую установят причину пожара, - рассудил Михаил Кулагин.