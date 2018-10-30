СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-30T10:48:43+03:00

Александр Сучков: «Я был бы полным идиотом, если бы сказал, что сейчас счастлив» Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Заслуженный артист России, создатель и главный режиссер Центра театрального мастерства рассказал в проекте «Герои Волга» о премьере спектакля «Дятел» и в целом оценил театральную ситуацию в Нижнем Новгороде

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- В Центре театрального мастерства сейчас идет очередная премьера спектакля «Дятел». Вы первыми ставите в России эту пьесу?

- Совершенно верно. Раньше она существовала только в формате читок. Сам автор очень рад, что именно в Нижнем Новгороде эта пьеса будет рождена как полноценный полномасштабный спектакль.

- Почему вы ее выбрали?

- Она мне очень понравилась. Я довольно часто читаю современную литературу, и это одна из тех вещей, которая как-то сразу попала в мой режиссерский портфель. Недолго думая, я, засучив рукава, принялся над ней работать. Она замечательная по своему посылу, она для нашего времени и для поколения 35-летних людей. Она очень интересна по форме, хорошо ложилась на нашу труппу.

- Вы можете без какого-то раскрытия главного впечатления, которое получит зритель, рассказать приблизительно, что пьеса должна донести? О чем эта история?

- Мне кажется, что нужно к той жизни, которую мы с вами ведем, относиться внимательнее и не заезжать на уже проторенные пути, не идти избитой колеей, а всегда пытаться слышать эту жизнь между строчек.

- Я неоднократно встречала такую точку зрения, что за всей современностью, за всем переосмыслением каких-то современных процессов в культуре нужно идти именно в театр. Что там происходят все современные процессы. Согласны ли вы с этим? Видите ли тенденцию, что больше появляется пьес, которые бы отражали именно сегодняшний день?

- Да, пьес появляется больше, такую тенденцию я вижу. И в театр необходимо идти, потому что театр – это всегда живая нитка общения, живая связь, она сиюминутна, она происходит сейчас. Тем более на площадке Центра театрального мастерства, когда в метре от первого ряда артиста дышат, смотрят в глаза, их можно потрогать даже. Это общение. Мне кажется, сейчас в нашем обществе огромнейший дефицит вот такого теплого и честного общения человека с человеком.

- Центр работает уже два года. Вы увидели, что аудитория согласилась говорить с вами вот на таком языке?

- Да, конечно. Например, на такие спектакли, которые идут уже какое-то время, уже скачок интереса молодой публики. После этих спектаклей всегда происходят обсуждения. Люди с большой готовностью и большим интересом начинают делиться своими соображениями об увиденном. Порой возникают даже очень интересные и парадоксальные высказывания. Это здорово.

- Довольно рискованно в таком достаточно консервативном городе придумать открыть помещение, в котором проходили бы театральные постановки. Как вы оцениваете этот путь, который прошел Центр театрального мастерства? Счастливы ли вы? Оправдались ли ожидания?

- Вы знаете, я был бы полным идиотом, если бы сказал, что я сейчас счастлив. Я так скажу: я очень доволен тем, что сейчас мы имеем. Это очень сложный организм, мы встречаемся с целым рядом проблем: какие-то нам удается решить, какие-то пока растут. Это сложное, живое дело, которое не всегда приносит удовольствие. Иногда получаются и шишки, и слезы. Это семья, в которой мы варимся. Всякое бывает, но, несмотря на это, мы будем с Евгением Пыхтиным стараться держать наплаву наш Центр. Недавно мы потеряли нескольких людей, но это живое дело: кто-то приходит, а кто-то уходит. Я считаю, что все в порядке, но не без сложностей.

- Как обстоят дела в Нижнем Новгороде с молодыми актерами? У нас ведь есть место, где можно получить соответствующее образование. Как они учатся? Насколько высок их уровень на выходе? На что они могут рассчитывать?

- Вы знаете, этот вопрос нельзя решить в одной программе. Он сложный. Здесь очень хорошая театральная школа, она традиционная и крепкая. Может, ей чуть-чуть не хватает каких-то более смелых экспериментов. Но тем не менее основа потрясающая. Здесь можно научиться главным вещам в актерской профессии, но именно научиться. Потому что в нашей профессии научить нельзя, только научиться. Это зависит от того, кто обучается. Например, я очень рад, что с прошлого курса, который я выпустил, четыре человека достаточно хорошо распределились. И одна девочка даже попала в сильнейший российский театр. Одна из функций нашего Центра – поддержать ребят, найти им роль.

- У вас есть и система поддержки взрослых актеров-профессионалов, которым хочется чего-то другого. Как вы оцениваете, удалось ли это? Много ли у вас в Центре людей, которые играют в нашей драме, комедии?

- Например, Ирина Страхова - замечательная актриса ТЮЗа, Игорь Авров. Вот они замечательно работают и пробуют для себя новое в нашем спектакле «Кодекс курильщика». Я думаю, что путь всегда открыт, просто не всегда бывают проекты, где нужны возрастные артисты.

- Как в целом вы можете оценить театральную ситуацию в Нижнем Новгороде?

- Начинают появляться театральные площадки и арт-пространства, которые заточены не только под драматическое искусство, но и под всякое «тусовочное» времяпрепровождение. И таких площадок становится все больше. Не могу сказать, что в Нижнем становится больше интересных театральных команд. Мне больше хочется нового дыхания, почему в свое время и был организован маленький театр, почему я и решился на открытие Центра театрального мастерства.