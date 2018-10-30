«Не свадьба, а сказка»: нижегородка снялась в реалити-шоу «Четыре свадьбы»

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-30T11:56:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Наверное, многие смотрели "Битву салонов" на "Пятнице!". Это шоу, где каждый выпуск между собой соревнуются руководители нескольких салонов красоты: ходят по очереди друг к другу, соглашаются на проведение той или иной процедуры, а затем оценивают заведения. Чей салон соберет наибольшую выручку, тот и победитель. В "Четыре свадьбы" - новом шоу развлекательного телеканала - примерно то же самое, только вместо главных героев не предприниматели, а девушки, которые меряются… свадьбами! "Комсомольской правде" посчастливилось побывать на съемках одного из выпусков шоу с участием пары из Нижнего Новгорода: 24-летнего Саши и 22-летней Кристины.

"Комсомольской правде" посчастливилось побывать на съемках одного из выпусков шоу "Четыре свадьбы"Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Павлин и пацанка

Вечный ведущий мероприятий и участница рок-группы, они учились в одной школе, постоянно пересекались в актовом зале, но дальше "приветов" дело не шло. Пока не выяснили, что у них есть общий друг, который в итоге сыграл определенную роль в их лавстори.

- Друг собрался в армию, а Кристина вызвалась пофотографировать проводы, - рассказал Саша. - Я потом несколько месяцев выпрашивал у нее фотографии, и, кстати, до сих пор их не получил. Говорит, флешка потерялась.

Постепенно общение становилось все более тесным. Столько лет проучившись в одной школе, только после ее окончания они выяснили, что живут друг напротив друга и оба на восьмом этаже. Однажды Саша увидел свою будущую невесту гуляющей с собакой около школы.

- Как-то раз я заметил Кристину гуляющей со своим псом около школы. Решил подойти поздороваться, - рассказал молодой человек.

- Выглядела я ужасно. А он весь такой красивый, в пиджаке и джинсах. Предложил проводить меня до дома. С тех пор мы и вместе, - заулыбалась девушка.

"Комсомольской правде" посчастливилось побывать на съемках одного из выпусков шоу "Четыре свадьбы"Фото: Анастасия НАЗАРОВА

"Сюрприиииз"

Когда Саша понял, что дело движется к свадьбе, придумал целую легенду, чтобы предложение руки и сердца сделать оригинальным. Сообщил любимой, что обе их семьи участвуют в некоем конкурсе и попросил быть готовой в любой момент отправиться за призом. Та на протяжении месяца ломала голову, что ж за конкурс-то такой. И вот настал день икс. Кристина отправилась в торговый центр на получение приза.

- Ведущий пригласил меня на сцену, а там - огромная коробка. Всю голову сломала, что же там внутри. Оказалось - гелиевые шарики с прикрепленной запиской: "Надеюсь, ты готова". А потом на сцену поднялся Саша с огромным букетом роз, встал на одно колено и замолчал, - поделилась нижегородка.

Момент был настолько волнительным, что жених попросту растерялся и позабыл все слова. Но, собравшись с мыслями, все же выдал: "Ты выйдешь за меня?" Любимая прошептала: "Да…".

Заявление любители восьмерок подали на красивую дату - 08.08.2018.

"Комсомольской правде" посчастливилось побывать на съемках одного из выпусков шоу "Четыре свадьбы"Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Вызов принят

И если свадьбу влюбленные обсуждали в течение года, то идея поучаствовать в реалити-шоу пришла спонтанно. Вернувшись поздно с работы домой, Саша и Кристина включили телеканал "Пятница!", а там реклама: "Докажи, что твоя свадьба лучшая!" Ребята переглянулись и приняли вызов.

- В анкете надо было указать, каким мы видим свое свадебное путешествие. А у нас была мечта, что сразу после бракосочетания мы сядем в машину и отправимся в тур по Европе с максимальной долгой остановкой в Париже, точнее в "Диснейленде", - поделился собеседник "Комсомолки". - Но в итоге мы написали, что просто хотим в "Диснейленд".

- Отправили заявку и стали ждать. Я проверяла телефон каждые пять минут - вдруг смс-ка или звонок от организаторов шоу. Но мне все не звонили, - вспоминает Кристина.

Однако вера в чудеса и немного везения сделали свое дело - телеканал заинтересовался их историей любви и концепцией свадьбы. Встретившись с ребятами накануне свадьбы, "Комсомольская правда" немало удивилась, что они уже и расписались, и обвенчались.

- Мы решили оставить такое сокровенное для себя, - пояснила невеста. - Причем к таинству мы подошли осознанно. Взрослые говорили, что мы поторопились, что надо было пожить так, без венчания. Но мы уверены, что и через пять лет ничего не изменится. Никаких потом!

И никаких "но"… Эти слова выгравированы на обручальных кольцах Саши и Кристины Чадовых. Там же - знак бесконечности или восьмерка. Каждый понимает, как хочет.

"Комсомольской правде" посчастливилось побывать на съемках одного из выпусков шоу "Четыре свадьбы"Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Восьмого сентября, через месяц после венчания, влюбленные сыграли свадьбу мечты. Разумеется, в сказочном стиле. Разумеется, невеста - принцесса, жених - принц.

- Эту свадьбу мы планировали целый год! И она такая, какой мы ее хотели. Неважно, случился бы в нашей жизни проект "Четыре свадьбы" или нет, - заверила Кристина.

Любопытно, что свадебное торжество проходило в Гербовом зале Нижегородской ярмарки, реставрацией которой занимался дедушка Саши.

- Мы увидели этот зал и поняли: нашей мечте быть!

Выиграет семья Чадовых в "Четырех свадьбах" или нет, зрители узнают первыми. Первый сезон шоу стартует 30 октября.