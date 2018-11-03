2018-11-02T15:54:55+03:00
Общество

«Стоят на честном слове»: Жители Дзержинска боятся пускать своих детей на аттракционы в городском парке

Они опасаются, что "американские горки" там вот-вот рухнут
Юлия ИСАЕВА
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Жители Дзержинска боятся пускать своих детей на аттракционы в городском паркеЖители Дзержинска боятся пускать своих детей на аттракционы в городском паркеФото: СОЦСЕТИ
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Пользователи соцсетей пожаловались на «американскую горку» в парке аттракционов в Дзержинске. Они выложили фото, на которых видно, что конструкция еле держится. Горожане опасаются, что горка вот-вот рухнет, и не пускают туда детей.

Горожане боятся, что конструкция вот-вот рухнет Фото: СОЦСЕТИ

Горожане боятся, что конструкция вот-вот рухнетФото: СОЦСЕТИ

- Стоят на честном слове, - написал в комментариях Сергей Арефьев.

- До первой трагедии, - добавила Ирина Курвичева.

- А чтобы вагончик тронулся, нужно стукнуть по нему 3 раза, затем 2 раза пнуть и вперёд! Навстречу «приключениям»!... жесть, конечно, - возмутилась Мария Муругова.

Как сообщили в администрации Дзержинска, технический допуск у этой «американской горки» имеется. Власти уже связались с владельцами парка.

- Представители парка отметили, что на первый взгляд могут возникнуть вопросы к устойчивости подпорок, но данная горка не относится к категории аттракционов, нуждающихся в твердом фундаменте. Эти подпорки выполняют выравнивающую функцию, - пояснили в мэрии.

Также они сообщили, что смогут заменить подпорки только весной, и то, если нужно будет. Покрасить саму горку тоже – это связано с погодными условиями.

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