Умерла известная актриса и телеведущая Марина Ливанова

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-28T16:02:11+03:00

Ей было 67 лет

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После тяжелой болезни ушла из жизни известная нижегородская актриса и телерадиоведущая Марина Ливанова. Об этом сообщила в социальных сетях Ирина Преображенская.

Марина Либакова-Ливанова родилась в городе Горьком в 1952 году. Она окончила факультет истории и английского языка ГГПИ имени Горького, а позднее – актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина. По приглашению Петра Фоменко Марина Ливанова стала работать в Ленинградском государственном академическом театре комедии, затем перешла в театр Аркадия Райкина.

Марина Ливанова получила золотую медаль и первую премию на международном конкурсе чтецов имени Яхонтова.

С 1986 года Марина Ливанова начала работать на телевидении. В 1997 году она победила в конкурсе «Вся Россия» в номинации «Лучшая ведущая». Марина Ливанова является основателем и первой ведущей «Радио Рандеву».

С 2000 года Марина Ливанова работала также педагогом Театрального института имени Щукина, а позднее – педагогом светского, делового и исторического этикета в Театральном колледже Олега Табакова.