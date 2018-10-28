Нижегородка Мария Городничева представит Россию на конкурсе красоты Plus Size

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-28T14:30:03+03:00

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Нижегородские красавицы в этом году просто нарасхват – в ноябре 2018 года сразу две жительницы столицы Приволжья будут представлять Россию на различных мировых конкурсах красоты. О Дарье Картышовой «Комсомолка» уже писала – девушка стала одной из претенденток на титул «Мисс Земля – 2018». А 37-летняя Мария Городничева сможет стать королевой красоты на международном конкурсе Mrs. Top of the World Plus Size 2018. Конкурс пройдет на Филиппинах в период с 7 по 11 ноября.

Цель конкурса – показать, что женская красота не знает никаких границ. Претенденткам предстоит пройти традиционные этапы: презентовать себя и свою страну, показать творческий номер и принять участие в благотворительной акции.

Стоит отметить, что Мария Городничева – не только красавица, но и заботливая мать и отличный руководитель. Она работает директором Конгресс-центра «Ока» и воспитывает пятилетнюю дочку.