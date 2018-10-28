СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-28T12:11:41+03:00

Rammstein, Metallica, «Би-2»: нижегородцам предложили выбрать, кого из звезд они хотели бы видеть с концертами на стадионе «Нижний Новгород» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Стадион «Нижний Новгород» имеет шансы стать не только спортивным, но и культурным сооружением – горожанам предлагают выбрать, кого из звезд российской и зарубежной эстрады они бы хотели видеть на арене с концертами. Об этом сообщается в официальной группе «Чемпионат мира FIFA 2018 | Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

- Пространство арены на время будет полностью переосмыслено и превратится в поле для музыкальных и световых экспериментов. Кто не равнодушен к ярким ритмам, гоу принимать участие в голосовании и вносить свои предложения! – призвали в группе.

Надо сказать, нижегородцы идею поддержали охотно – меньше чем за сутки под записью появилось уже около 270 комментариев. Среди предложений – Metallica, Rammstein, «Би-2», Макс Корж, «Ленинград», Depeche Mode, Twenty One Pilots, Земфира, Red Hot Chili Peppers и многие другие.