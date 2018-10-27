Стала известна программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде 4 ноября 2018

27 Окт. 22:47 2018-10-27T22:59:52+03:00

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В День народного единства 4 ноября 2018 года нижегородцев ждет очень насыщенная праздничная программа. Особый акцент в этом году решено сделать на знакомстве с национальными культурами.

- 4 ноября - это день, когда просто необходимо изучать историю родной страны, обычаи и традиции народов, ее населяющих, - уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Через литературу, музыку, кулинарию мы можем лучше узнать друг друга и стать ближе.

Главной фишкой праздничной программы 4 ноября 2018 года станет Фестиваль национальных литератур народов России, основной площадкой которого будет Нижегородская ярмарка. Весь фестиваль будет разделен на три основных направления: лекционное, литературное - с участием национальных авторов и детское – с национальным фольклором и выступлениями сказителей.

Вместе с тем в рамках праздничной программы нижегородцев ожидают и традиционные мероприятия. Среди них выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства «Ярмарка ремесел», фестиваль национальной кухни «Пироги Нижегородские», Всероссийский фестиваль национальных культур «Дружба народов», в рамках которого пройдет флешмоб «Хоровод дружбы». Завершится празднование концертом и фейерверком.

- В это время на улице Рождественской планируется организовать ярмарку «52 района 52 региона», - сообщают организаторы. - Эта ярмарка будет представлять собой выставку изделий декоративно-прикладного искусства и сельскохозяйственной продукции районов области.