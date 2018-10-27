СЕГОДНЯ 19:02 2018-10-27T19:27:06+03:00

Смертельное ДТП в Лысковском районе: На трассе М-7 столкнулись три грузовика. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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Страшная авария произошла сегодня ранним утром в Лысковском районе Нижегородской области – там на 490 километре трассы М-7 в 6:40 27 октября столкнулись фура, «ГАЗель» и грузовик. Об этом первыми сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

- Сильная авария на трассе М-7. Столкнулись фура, газель Next и грузовик, - написали нижегородцы в социальных сетях. - В Лысково пришлось ехать через Княгинино: 40 минут стояли неподвижно, потом развернулись.

Как вскоре выяснилось, там действительно произошла страшная авария.

- Водитель автомобиля «ГАЗель» погиб в результате этого дорожно-транспортного происшествия, - сообщили "Комсомольской правде" в Нижнем Новгороде" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. - Больше за медицинской помощью никто не обращался.

- 27 октября 2018 г. в 06.40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении 2-х транспортных средств в Лысковском районе на автодороге Москва-Уфа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 5 человек, 1 единица техники.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за этой ситуацией.