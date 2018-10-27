Четыре новых продукта появятся на молочных кухнях Нижнего Новгорода в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-27T10:43:56+03:00

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Хорошая новость для всех нижегородских мамочек – уже в 2019 году на молочных кухнях Нижнего Новгорода появятся четыре новых кисломолочных продукта. При этом сама стоимость детского питания должна снизиться за счет уменьшения цены молока.

- Наша молочная кухня не стоит на месте, она развивается. Несколько дней назад мы получили документы Таможенного союза о государственной регистрации новых видов продуктов: ацидофильная паста, В-кефир с отваром из муки рисовой, В-кефир с отваром из муки гречневой, В-кефир с отваром из муки овсяной, - рассказала начальник управления по труду и работе с населением Галина Гуренко. - Новые полезные кисломолочные продукты с использованием живой грибковой закваски будут включены в стандартизированные наборы бесплатного питания детей первого и второго года жизни.

Одновременно с этим планируется снизить саму стоимость детского питания. Соответствующие изменения уже предусмотрены городской администрацией. В 2019 году для нужд МБУЗ «Молочная кухня» департаментом экономического развития предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода согласована начальная максимальная цена в размере 42 рубля за 1 литр на поставку питьевого пастеризованного коровьего молока.

- Цена контракта на поставку молока, из которого производится наша продукция, станет меньше как минимум на три рубля по сравнению с 2018 годом. Соответственно, себестоимость детской кисломолочной продукции у нас будет дешевле и доступнее, - уверена Галина Гуренко.