Глеб Никитин поддержал идею развития внедорожного туризма в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-27T10:16:47+03:00

Свои площадки для внедорожного туризма уже предложили девять районов региона. Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Свои площадки для этого уже предложили девять районов региона

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Наряду с культурным, православным и деловым туризмом в Нижегородской области может появиться еще одно совершенно новое направление – внедорожный туризм. С соответствующим предложением выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Нужно привлекать туристов по разным направлениям, в том числе любителей активного отдыха. Это же предусматривает и Стратегия развития Нижегородской области, - уверен Глеб Никитин. – А для этого нужно активнее информировать о возможностях региона. Уверен, что каталог внедорожного туризма будет интересен самому широкому кругу читателей.

Кстати, девять муниципальных районов уже предложили свои площадки для проведения мероприятий в рамках развития внедорожного туризма. В том числе рассматривается возможность проведения трофи-рейдов. К слову со стороны общественности интерес к этому направлению тоже достаточно высокий.

- Если работа будет идти такими темпами, то уже к декабрю мы сможем презентовать первый вариант туристического каталога Нижегородской области для любителей и профессионалов джиперского спорта и туризма. Курировать этот вопрос будет департамент туризма и НХП Нижегородской области. Также при его составлении будут учитываться рекомендации контролирующих органов, - считает руководитель некоммерческой организации «Дорожный контроль 52» Андрей Нестеренко.

Напомним, идея проведения трофи-рейдов была вынесена на публичное обсуждение на сайте Стратегии развития региона. Тогда авторы инициативы предложили сделать этот вид туризма своеобразной визитной карточкой Нижегородской области.