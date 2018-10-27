Глеб Никитин поддержал идею развития внедорожного туризма в Нижегородской области
Наряду с культурным, православным и деловым туризмом в Нижегородской области может появиться еще одно совершенно новое направление – внедорожный туризм. С соответствующим предложением выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- Нужно привлекать туристов по разным направлениям, в том числе любителей активного отдыха. Это же предусматривает и Стратегия развития Нижегородской области, - уверен Глеб Никитин. – А для этого нужно активнее информировать о возможностях региона. Уверен, что каталог внедорожного туризма будет интересен самому широкому кругу читателей.
Кстати, девять муниципальных районов уже предложили свои площадки для проведения мероприятий в рамках развития внедорожного туризма. В том числе рассматривается возможность проведения трофи-рейдов. К слову со стороны общественности интерес к этому направлению тоже достаточно высокий.
- Если работа будет идти такими темпами, то уже к декабрю мы сможем презентовать первый вариант туристического каталога Нижегородской области для любителей и профессионалов джиперского спорта и туризма. Курировать этот вопрос будет департамент туризма и НХП Нижегородской области. Также при его составлении будут учитываться рекомендации контролирующих органов, - считает руководитель некоммерческой организации «Дорожный контроль 52» Андрей Нестеренко.
Напомним, идея проведения трофи-рейдов была вынесена на публичное обсуждение на сайте Стратегии развития региона. Тогда авторы инициативы предложили сделать этот вид туризма своеобразной визитной карточкой Нижегородской области.