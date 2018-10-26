Выставка в честь 100-летия со дня рождения Павла Пландина открылась на АПЗ

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-26T14:02:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии 100-летия со дня рождения Павла Ивановича Пландина в музее Арзамасского приборостроительного завода была презентована выставочная экспозиция и новая книга, посвященные первому генеральному директору АПЗ. В этот день в музее истории предприятия собрались те, кто близко знал Павла Ивановича, – коллеги, соратники, друзья, которые вместе с ним стояли у истоков становления приборостроительного завода.

Новая выставочная экспозиция в деталях рассказывает о жизни, работе и творческой деятельности этого выдающегося человека. Здесь представлены фотографии, документы и личные вещи Павла Ивановича. Например, шляпа, плащ и высокие резиновые сапоги, которые хорошо помнят многие ветераны. Эти сапоги всегда стояли в его кабинете: Пландин всегда лично контролировал строившиеся объекты, регулярно выезжая на них в любую погоду. Оставлял ботинки в машине, надевал сапоги и смело шел по лужам и грязи.

– Павел Иванович приходил на работу рано, обходил весь завод в этих сапогах, после чего начинал оперативку, – вспоминает почетный ветеран труда АПЗ Виктор Насонов. – После утреннего совещания он говорил: «Ну, мужики, буфет внизу, подкрепитесь и за работу!». Ему всегда была присуща забота не только о производстве, но и о людях. Производство он знал хорошо, и нужды людей – тоже. Каждую неделю он проводил личный прием заводчан.

Также гости увидели творческое наследие семьи Пландиных – около 20 картин, написанных самим Павлом Ивановичем в минуты единения с природой, которая особенно вдохновляла его.

Многие вспоминали истории своего знакомства с Павлом Пландиным.

– Помню, как Павел Иванович приехал к нам завод, – рассказывает заместитель директора по научно-технической и инновационной политике АПИ – филиала НГТУ Вячеслав Пучков, начинавший свой трудовой путь на АПЗ. – Девчонки начали шептаться: «Новый директор идет». Образовалась толпа. Он подошел, поздоровался, а девчонки и спрашивают: «Это вы наш новый директор? Надолго к нам?». На что Павел Иванович ответил: «А это как работать будете. Бездельников я не люблю. Будете плохо работать – уеду от вас!» Девушки начали отнекиваться, мол, хорошо будем. «Ну что, тогда давайте работать!» – подытожил наш новый директор.

В этот день ветераны вспомнили еще многое: строительство значимых объектов, решение хозяйственных, кадровых и производственных вопросов.

– С Павлом Ивановичем я проработал 17 лет, – говорит директор ООО «ПМ «Кран», председатель Союза строителей Арзамаса и Арзамасского района Владимир Шустов. – Строили дома, краны работали аж в три смены. Бывало, он говорил дежурному: «Если кран сломается, звони Шустову, буди его, пусть сделает». Ежедневно он посещал стройку, лично погружался во все нюансы. Да, он любил стройку, так как знал, что все это делается для людей, потому что их он любил еще больше.

После обеда Павел Иванович Пландин всегда ходил по цехам, контролировал выполнение поставленных им задач. Как отмечают его коллеги, требования директора были твердыми, но доброжелательными. За невыполнение строго наказывал, заставлял тут же все исправить, а потом поощрял. За эту мудрость и справедливость его уважали.

Выставка в честь 100-летия со дня рождения Павла Пландина открылась на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ

– Павел Иванович любил науку, потому что изделия, которые изготавливал завод, были сложные, – отмечает главный конструктор АПЗ Владимир Косарев. – Не хватало специалистов, и он принял решение – открыть в Арзамасе филиал МАИ. Однажды для освоения одного сложного изделия на предприятие был трудоустроен целый курс специалистов, для которых Павел Иванович плюс ко всему прочему велел построить дом. Это был разносторонний человек, который занимался всем: стройкой, наукой, производством, насущными проблемами людей.

– После смерти Павла Ивановича из его рабочего кабинета стали убирать мебель, – вспоминает бывший директор Арзамасского теплоэнергетического предприятия, начинавший свой трудовой путь на АПЗ заместителем начальника паросилового цеха, Виктор Аверьянов. – Я попросил разрешения у Юрия Павловича Старцева забрать эту мебель себе в паросиловой цех. Так у меня оказались рабочий стол Пландина и стол, за которым мы заседали каждое утро на оперативных совещаниях. На праздновании 90-летия со дня рождения Павла Ивановича его секретарь Альбина Павловна подошла ко мне и подарила ключ от рабочего стола нашего первого генерального директора. Честно говоря, я растерялся, но принял его с благодарностью.

В торжественной обстановке Виктор Аверьянов вручил этот ключ работникам музея истории АО «АПЗ». Еще один ключ – его точная копия – был передан супруге и сыну Павла Ивановича.

– Спасибо всем, кто помнит, спасибо руководству предприятия и всему коллективу приборостроителей за все, что сделано и продолжает делаться в память о Павле Ивановиче, – сказала Тамара Пландина, вдова Павла Пландина.

Павел Иванович не дожил до своего 70-летия всего один год. В 1987-м его не стало. В 1989 году ему было присвоено звание Почетного гражданина города Арзамаса.