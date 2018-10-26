«Комсомольские студстройотряды – это и школа жизни, и романтика, и любовь» - 100-летию комсомола посвящается
В историю комсомола яркой страницей вписаны ударные комсомольские стройки. По комсомольским путевкам молодые люди прибывали на всесоюзные стройки. Они строили грандиозные предприятия и города по всему СССР, в том числе на Урале и в Сибири. Молодежь привлекала романтика новых мест и важность совместной работы. Студенческие строительные отряды (стройотряды, студотряды, ВССО) также были организованы по комсомольской линии. За работу достойно платили, но главной целью был не сам заработок, а воспитание студентов в духе творческого коллективизма и уважительного отношения к труду.
В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM начальник отдела по организации деятельности Законодательного собрания Нижегородской области, в недавнем прошлом главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Юлия Капитанова рассказала, на какие стройки отправляли нижегородских студентов, и почему такую практику надо возрождать в современной России.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
«Комсомольские студстройотряды – это и школа жизни, и романтика, и любовь» - 100-летию Комсомола посвящается