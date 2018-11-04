Жители Кстова пожаловались в министерство экологии на химический запах в воздухе

СЕГОДНЯ 14:07 2018-11-04T14:09:46+03:00

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Жители Кстовского района Нижегородской области пожаловались в министерство экологии на химический запах в воздухе. Как сообщается на сайте круглосуточной диспетчерской службы, заявки начали поступать 2 ноября.

Сейчас все поступившие обращения находятся в работе. На запах пожаловались жители улицы 40 лет Октября, 2-ого микрорайона и проспекта капитана Рачкова в Кстове. Они просят минэкологии принять меры.

Еще одно заявление было отправлено сегодня, 4 октября. К слову, кстовчане жалуются на запахи в воздухе уже не первый месяц.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в сентябре нижегородцы пожаловались на запах фекалий в Верхних Печерах. Они сетуют, что неприятная вонь проникает в квартиры даже при закрытых окнах. Жить в таких условиях невыносимо. В министерстве экологии Нижегородской области сообщили, что согласно информации на официальном сайте ФГБУ «Верхневолжское УГМС», во время поступления этого обращения в Нижнем Новгороде превышений допустимых концентраций контролируемых загрязняющих веществ не отмечено.