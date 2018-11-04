«Ушла из детдома и не вернулась»: Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках 17-летней Карины Гришиной

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-04T11:44:00+03:00

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2 ноября 2018 года в Нижнем Новгороде пропала 17-летняя девушка. Как сообщает поисково-спасательная группа «Рысь», Карина Гришина ушла из детского дома на Анкудиновском шоссе, и с тех пор ее никто не видел.

Приметы пропавшей Карины: среднее телосложение, длинные русые волосы, голубые глаза.

В момент исчезновения девушка была одета в темно-синюю куртку с капюшоном и белой эмблемой на груди, черные штаны и черные сапоги.

Если у вас есть информация о местонахождении Карины, просим сообщить ее волонтерам по номеру 8-831-283-82-00 или сразу в полицию по номеру 102.

Ранее сообщалось, что Карина Гришина уже пропадала в марте 2018 года. Через несколько дней ее нашли.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая ушла кататься на велосипеде и пропала в Кстовском районе в СНТ «Борок», а также 9-летней Маши Люлиной, которая исчезла в Богородске – девочка вышла на детскую площадку погулять. Волонтеры прочесывают территорию, но найти вещи девочек или следы их исчезновения так и не удалось.