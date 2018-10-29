«Она опоила меня волшебным зельем»: Камерунец едва не убил свою русскую любовницу, обвинив ее в колдовстве

СЕГОДНЯ 21:14 2018-10-29T21:53:05+03:00

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Любовь принес сайт знакомств

После смерти своего любимого мужа, с которым душа в душу прожила 14 лет, Динара Карпенко и не помышляла о других мужчинах. За него она когда-то выскочила замуж совсем молоденькой девчонкой, с ним же переехала из Самарканда в Нижний Новгород. Все свои силы она вкладывала в подрастающих сыновей – единственную память, оставшуюся от супруга. Пока в 2015 году подруга не уговорила ее зарегистрироваться на сайте знакомств.

- Динар, ты ж молодая красивая женщина – тебе всего 35 лет! Что ж ты все одна да одна? – насела она на нее однажды вечером. – Сыновья вырастут, не увидишь как – одному уже 17, другому – 14 лет. А ты так и будешь свою жизнь в одиночестве коротать?

Слова подруги запали ей в душу, и в тот же вечер Динара решилась зарегистрироваться на одном из популярных сайтов. Комплименты посыпались, как из рога изобилия. Особенно старался 34-летний нижегородец с экзотическим именем Жозеф Мартиаль. Изысканная речь, красивые пожелания, умные замечания – на фоне плоских шуток других ухажеров он выгодно отличался. То, что парень чернокожий, девушку нисколько не смутило.

- Уроженец Камеруна, образование «Банковское дело», ищу девушку для серьезных отношений, - описание в анкете заинтриговало Динару, и она решилась ему написать. В тот момент она даже представить не могла, что это может стать началом сильного чувства.

В течение двух недель молодые люди постоянно переписывались – днем, вечерами, по ночам. Только после этого Жозеф набрался смелости пригласить ее на свидание. И не зря Молодые люди сразу понравились друг другу: высокий красивый Жозеф выделялся среди толпы своей экзотической внешностью, от изящной миниатюрной Динары тоже было не отвести глаз.

После смерти своего любимого мужа Динара Карпенко и не помышляла о других мужчинах.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Он мне сразу понравился – вежливый, веселый, задорный, - вспоминает Динара. – Поэтому я, не раздумывая,стала с ним встречаться: совместные прогулки, рестораны, кино… Виделись когда раз в неделю, а когда каждый день. Я к нему очень быстро привязалась.

Окрыленная любовью Динара летела по первому зову Жозефа. Ее не смущало даже то, что о своем молодом человеке она знает крайне мало. Приехал из Камеруна учиться в университет Лобачевского по специальности «банковское дело», но вскоре бросил. Перебивался работой по ресторанам – где администратором, где официантом, где кальянщиком. На все вопросы о других женщинах Жозеф отвечал уклончиво – дескать, был неофициально женат, родилась дочка, но отношения не сложились. То, что мужчина находится на территории России нелегально, Динаре даже в голову не приходило. Между тем, у него давно истек вид на жительство.

- Он рассказывал, что познакомился со своей женой-нижегородкой в Париже. Врал, наверное, - смеется Динара. – Якобы он даже не знал, что она забеременела. И только когда дочка родилась, она ему сообщила. Какое-то время они пожили вместе, но потом Жозеф ушел из семьи. Дочке и годика не было!

Поначалу такое положение дел Динару вполне устраивало – тем более что ни жена, ни дочь никак не вмешивались в их счастье. Изредка Жозеф встречался с 10-летней Катенькой (имя ребенка изменено – прим. ред.), но все остальное время проводил с Динарой.

Возлюбленного обуяла ревность

Такая безоблачная любовь продолжалась около года, пока женщина не стала замечать странности в поведении камерунца. Он все чаще стал срываться на нее, повышать голос и ревновать буквально к каждому столбу.

На теле Динары медики насчитали одиннадцать ножевых ударов.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Кто тебе сейчас звонил? А куда ты вчера ходила? У тебя кто-то появился? – каждый раз при встрече Жозеф буквально засыпал ее вопросами. То и дело между ними стали вспыхивать скандалы. Наконец, дошло до того, что мужчина ее даже ударил.

- Я думала написать на него заявление, но потом пожалела его, - вспоминает Динара. – Поэтому просто сказала ему, что мы расстаемся. Выносить дальше его постоянные придирки и скандалы я не могла.

Впрочем, сам Жозеф причину расставания объясняет по-своему – якобы Динара просто захотела за него замуж. А поскольку жениться он был не готов, она его бросила. Как бы то ни было, надолго молодых людей не хватило – три месяца они не встречались, не общались и даже не переписывались. А потом Жозеф снова появился на горизонте.

- Он начал приезжать ко мне домой, постоянно тарабанил в дверь, - всхлипывает женщина. – Он буквально преследовал меня. Оказалось, что чувства были еще живы. Мы помирились и снова встали встречаться.

«Пойдешь со мной или убью»

Правда, вскоре приступы ревности и внезапной агрессии Жозефа снова дали о себе знать. Он начал рыться в ее телефоне, закатывать скандалы, а однажды даже разгромил кафе, где работала Динара. После этого она решила окончательно с ним порвать и даже соврала, что живет с другим мужчиной. Но даже это горячего камерунца не остановило. Он продолжал приезжать к ней домой, пугать соседей и ломиться в двери. Очередную атаку на квартиру Динары мужчина предпринял в канун дня всех влюбленных, 13 февраля 2018 года.

- Той ночью он отчаянно кричал под дверью, не переставая стучал и пытался прорваться в квартиру. К счастью, у нее в тот вечер гостили друзья и смогли его прогнать, - рассказывают соседи.

Наутро Динара даже боялась идти на работу. Старший сын проводил ее до конца дома, но увидев, что все спокойно, вернулся домой. Никому даже в голову не пришло, что Жозеф притаился в ближайшем переулке и просидел там всю ночь.

- Внезапно я услышала шаги за собой, как будто кто-то хочет меня обогнать, - вспоминает Динара. – Тропинка там узкая, поэтому я остановилась, чтобы пропустить человека. И вдруг увидела, что это был Жозеф.

От ужаса женщина встала, как вкопанная. По Жозефу было видно, что он в бешенстве: глаза красные, лицо исказила гримаса, губы дрожали.

- Ты пойдешь со мной, слышишь! Я никуда тебя не отпущу! – кричал камерунец.

- Жоз, ты же знаешь, мне надо на работу. Если я не приду, меня оштрафуют, - попробовала его успокоить Динара.

- Ты пойдешь со мной! Или я тебя убью, - внезапно прошептал Жозеф. В руке у него действительно блеснул нож.

Увидев этот стальной блеск, женщина метнулась к дороге. Благо там как раз пыхтели в пробке сразу несколько машин.

- Помогите! Помогите! – отчаянно кричала женщина, но Жозеф тут же скомкал ее в охапку и начал наносить удары ножом: в голову, плечи, руки, ноги. Потом медики насчитали одиннадцать ножевых ударов. Только благодаря прохожим и водителям, выскочившим из машин, женщине удалось выжить. На больничной койке она провела две недели. К счастью, большинство ранений оказались неглубокими и быстро затянулись.

- На тебе все, как на кошке, - смеялись врачи, выписывая Динару из больницы. Сейчас шрамы на щеке и руке едва заметны.

К счастью, большинство ранений оказались неглубокими и быстро затянулись.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Она ведьма!»

Сразу после нападения камерунец был задержан по статьям «Покушение на преступление» и «Убийство», так как довести начатое до конца ему помешали прохожие. После обследования у психиатра, он был признан вменяемым, хотя некоторые психические отклонения у него все-таки были найдены. Все эти полгода после задержания мужчина находится в глубочайшей депрессии и даже был переведен в психиатрический блок СИЗО.

- Я прошу отпустить меня под домашний арест, так как состояние моего здоровья сильно ухудшилось, - заявил на суде сам НгаОнамбеле Жозеф Мартиаль. – За полгода мне сделали 2300 уколов и заставили выпить больше семи тысяч таблеток. Я все время чувствую себя подавленным.

Правда, по словам самого камерунца, в России его напоили не только таблетками, но и… волшебным зельем.

- Эта женщина – ведьма! – заявил следствию Жозеф. – Она напоила меня волшебным зельем, после чего жена запретила мне видеться с дочерью. Поэтому я и решил ее убить!

Услышав такое обвинение, Динара только смеется – раньше ее в сделках с дьяволом еще никто не обвинял.

- Да у меня просто душа открытая – я его впустила в самую душу, - объясняет Динара. – А он посчитал, что я его зельем опоила. А я его просто любила.

И, вероятно, любит до сих пор. Узнав, что у камерунца нет даже сменной одежды, и все эти полгода он ходит в той же куртке и тех же штанах, в которых его задержали 13 февраля, она тут же предлагает купить ему одежду и передать в тюрьму.

- Да мне его просто жалко, - смущенно опускает глаза Динара на наш вопрос об оставшихся чувствах. – Я хочу ему самого маленького наказания и чтобы он уехал из страны, потому что боюсь его.

ОФИЦИАЛЬНО

По версии следствия, утром 13 февраля 2018 года на пешеходной дорожке, расположенной на проезде Клеверный Советского района, обвиняемый напал на знакомую женщину и стал наносить ей множественные ножевые ранения по телу, голове, шее и конечностям, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Из стоявших на светофоре автомобилей на крики женщины выбежали неравнодушные нижегородцы, среди которых оказался и сотрудник полиции, пресекли противоправные действия нападавшего, и тем самым спасли жизнь женщины. Обвиняемый вину по предъявленному обвинению не признал, от дачи показаний отказался, заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.