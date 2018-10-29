R2D2, Тесла-шоу и робозоопарк: «Робополис» открылся в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-29T19:35:50+03:00

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Отправиться в звездную миссию вместе с R2D2, побывать в настоящем робозоопарке, самому управлять виртуальной реальностью - кто из нас в детстве не мечтал обо всем этом? Благодаря уникальной выставке «Робополис» в ТЦ «Рио» мечты становятся реальностью.

- На нашей выставке представлено больше 50 роботов со всего мира - России, Канады, США, Японии, Китая, Вьетнама, - рассказывает управляющая выставкой Анна Скиба. - Среди них есть роботы, которые могут с вами пообщаться, роботы-животные, роботы с искусственным интеллектом. Также на территории выставки вас ожидают многочисленные зоны виртуальной реальности и мастер-классы для детей.

R2D2, Тесла-шоу и робозоопарк: «Робополис» открылся в Нижнем НовгородеФото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Действительно, на этой выставке найдется занятие по душе и взрослым, и детям. Пока маленькие посетители создают собственный шедевр с помощью 3D-ручки или делают себе костюм робота из коробки, их родители могут побеседовать о жизни с роботами, обладающими искусственным интеллектом. Что примечательно, почти все эти большие роботы сделаны российскими разработчиками. К примеру, красавица-робот Кики с удовольствием побеседует с вами о моде, а потом пригласит в свою телевизионную студию, где возьмет у вас интервью. Ну, а если вам по душе более серьезные разговоры, можно заглянуть к роботу Борису, который в своем учебном классе обучит вас основным принципам робототехники и расскажет, как сейчас уживаются люди и роботы. А для ценителей высокого искусства на специальной сцене выступает со своими стендапами робот-юморист Валера и работает музыкальный театр роботов.

R2D2, Тесла-шоу и робозоопарк: «Робополис» открылся в Нижнем НовгородеФото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Это действительно потрясающее представление, - не может сдержать эмоций посетитель выставки Дмитрий Курилов. - Я пришел сюда со своим крестником Егором, но сам почувствовал себя ребенком. Не поверите, вместе с ним с удовольствием поиграл в машинки на виртуальной трассе. Ну, а выступление танцующих роботов - это вообще что-то! Я очень рад, что мы сюда пришли.

А среди маленьких посетителей выставки особенной популярностью пользуется робозоопарк. Оно и понятно - где еще вы сможете почесать за ушком очаровательного роботигренка, дать команды робощенку и погладить рободинозавра, который норовит схватить вас за палец? От желающих посмотреть на все эти диковинки просто нет отбоя.

R2D2, Тесла-шоу и робозоопарк: «Робополис» открылся в Нижнем НовгородеФото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Моя дочка Полина обожает животных, поэтому и тут нас больше всего впечатлил зоопарк, - рассказывает Наталья Морозова. - Там собраны очень интересные животные. Полине всего четыре года, поэтому общаться с большими роботами у нее пока не очень получается, а вот зверушкам она была очень рада! А еще она своими собственными ручками сделала себе костюм робота, чем очень гордится! Мы пока еще не все обошли и не все видели, но тут можно гулять целый день.

Кстати, все поделки, сделанные на мастер-классах, можно потом забрать с собой. Так что посетители выставки смогут получить еще и маленький сувенир на память. И хотя все эти мастер-классы платные, их стоимость минимальная - в пределах 250 рублей.

R2D2, Тесла-шоу и робозоопарк: «Робополис» открылся в Нижнем НовгородеФото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Эта выставка рассчитана на самый разный возраст, - объясняет Анна Скиба. - Малышам интересно погонять на машинках на огромной дрифт-трассе, а взрослым - попробовать управлять предметами силой мысли, погрузиться в виртуальную реальность и пообщаться с нашими большими роботами, обладающими искусственным интеллектом. Кроме того, и взрослым, и детям будет интересно посетить наше Тесла-шоу, где перед зрителями разворачивается бой молний под динамичную и зажигательную музыку.

R2D2, Тесла-шоу и робозоопарк: «Робополис» открылся в Нижнем НовгородеФото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Кстати, эта выставка уже побывала в более чем 30 городах России, Казахстана и Беларуси, где ее посетило более миллиона зрителей. В Нижнем Новгороде эти роботы представлены впервые. Хотя этим летом нижегородцы уже могли посетить выставку «Космодрайв», представленную теми же организаторами. Тогда ее основной темой был космос, а на сей раз - роботы. Увидеть все эти чудеса технологий нижегородцы смогут вплоть до 25 ноября.

R2D2, Тесла-шоу и робозоопарк: «Робополис» открылся в Нижнем НовгородеФото: Юлия ВАСИЛИШИНА

КСТАТИ

Выставка работает с 27 октября по 25 ноября на четвертом этаже ТЦ «РИО» по адресу: Московское шоссе, 12. Время работы - с 10.00 до 22.00 без выходных. Телефон для связи – 8-910-142-97-35. Стоимость билетов: 590 рублей - взрослый, 490 рублей - детский.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке.

Подробнее:

Сайт: https://www.робополис.рф/nizhniinovgorod/

VK: https://vk.com/robopolis_nn