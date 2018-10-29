2018-10-29T12:54:46+03:00
Конкурсы и тесты

Как хорошо вы знаете звездных выпускников Нижегородского театрального училища?

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» подготовила тест к 100-летию НТУ им. Е. Евстигнеева
Ольга АЛЕКСЕЕВААнастасия НАЗАРОВА
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Как хорошо вы знаете звездных выпускников Нижегородского театрального училища?Как хорошо вы знаете звездных выпускников Нижегородского театрального училища?Фото: Google Карты
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Нижегородское театральное училище считается кузницей талантов. Многих выпускников актерского отделения мы видим (или видели) не только на сценах ведущих театров страны, но и в фильмах и сериалах. В честь 100-летия вуза «Комсомольская правда - Нижний Новгород» предлагает своим читателям проверить, как хорошо знают звездных выходцев НТУ им. Евстигнеева.

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