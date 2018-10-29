Как хорошо вы знаете звездных выпускников Нижегородского театрального училища?
Нижегородское театральное училище считается кузницей талантов. Многих выпускников актерского отделения мы видим (или видели) не только на сценах ведущих театров страны, но и в фильмах и сериалах. В честь 100-летия вуза «Комсомольская правда - Нижний Новгород» предлагает своим читателям проверить, как хорошо знают звездных выходцев НТУ им. Евстигнеева.
Как хорошо вы знаете звездных выпускников Нижегородского театрального училища?.Эта актриса родилась в Выксе. Первую главную роль в кино получила в фильме Алексея Учителя Прогулка , где компанию ей составили Евгений Цыганов ( Битва за Севастополь ) и Павел Баршак ( Адъютанты любви ). А недавно в прокат вышел семейный фильм СуперБобровы. Народные мстители , где она сыграла одну из главных ролей - женщину, умеющую летать!. Your turn!