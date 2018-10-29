Погода на 29 октября – 2 ноября в Нижнем Новгороде: мороз и солнце

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-29T12:34:12+03:00

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Как говорится в одном популярном телесериале: «Зима близко». Действительно, еще недавно жители Нижнего Новгорода наслаждались теплыми осенними днями, но вдруг резко похолодало. В течение всей недели в столице Приволжья будет ясно и солнечно, но температура воздуха уйдет в минус.

Сегодня, 29 октября, в дневное время столбики термометра будут показывать нулевую температуру, однако ближе к вечеру стрелка поползет вниз. Ночью ожидается до -7 градусов, которые будут ощущаться на все -10.

Во вторник, 30 октября, в обед снова прогреется до +1, но это ненадолго. Через несколько часов синоптики обещают падение температуры до -6. Ветер будет тихий: его скорость не превысит двух метров в секунду. Небо будет солнечным и ясным.

В среду, 31 октября, «плюсовой» температуры уже не будет. С самого утра в Нижнем Новгороде похолодает до -7, ближе к обеду ожидается до -4, а ночью – до -3. При этом чувствоваться будут все -10.

Ближе к концу рабочих будней солнышко скроется за тучами, но уже потеплеет. Первый день ноября, четверг, будет пасмурным. Днем столбики термометра будут показывать около +2 градусов, а ночью – до +1 градуса. Ветер усилится до четырех метров в секунду. Но не спешите радоваться: ощущаться это все равно будет как -4.

В пятницу, 2 ноября, небо так и останется хмурым, ветер стихнет, воздух прогреется до +5 в дневное время. И наконец-то по ощущениям тоже вернется осень.

В выходные синоптики прогнозируют потепление до +8 и небольшой дождь.