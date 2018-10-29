2018-10-29T12:34:12+03:00
Общество

Погода на 29 октября – 2 ноября в Нижнем Новгороде: мороз и солнце

Стрелки термометра упадут до -7 градусов
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Ближайшая неделя в Нижнем Новгороде будет морозной и солнечнойБлижайшая неделя в Нижнем Новгороде будет морозной и солнечнойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Как говорится в одном популярном телесериале: «Зима близко». Действительно, еще недавно жители Нижнего Новгорода наслаждались теплыми осенними днями, но вдруг резко похолодало. В течение всей недели в столице Приволжья будет ясно и солнечно, но температура воздуха уйдет в минус.

Сегодня, 29 октября, в дневное время столбики термометра будут показывать нулевую температуру, однако ближе к вечеру стрелка поползет вниз. Ночью ожидается до -7 градусов, которые будут ощущаться на все -10.

Во вторник, 30 октября, в обед снова прогреется до +1, но это ненадолго. Через несколько часов синоптики обещают падение температуры до -6. Ветер будет тихий: его скорость не превысит двух метров в секунду. Небо будет солнечным и ясным.

В среду, 31 октября, «плюсовой» температуры уже не будет. С самого утра в Нижнем Новгороде похолодает до -7, ближе к обеду ожидается до -4, а ночью – до -3. При этом чувствоваться будут все -10.

Ближе к концу рабочих будней солнышко скроется за тучами, но уже потеплеет. Первый день ноября, четверг, будет пасмурным. Днем столбики термометра будут показывать около +2 градусов, а ночью – до +1 градуса. Ветер усилится до четырех метров в секунду. Но не спешите радоваться: ощущаться это все равно будет как -4.

В пятницу, 2 ноября, небо так и останется хмурым, ветер стихнет, воздух прогреется до +5 в дневное время. И наконец-то по ощущениям тоже вернется осень.

В выходные синоптики прогнозируют потепление до +8 и небольшой дождь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обороняться или убивать: Нужно ли в России поднимать возраст продажи оружия
Эксперты поделились с «КП» своим мнением о том, есть ли необходимость после трагедии в Керчи ужесточить контроль и повысить возраст, дающий право на покупку и ношение оружия в России [дискуссия]
Новости 24
На Мызинском мосту Нижнего Новгорода круглосуточно дежурит три машины с пескоразбрыгивателями
100 банок красной икры изъяты в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде появился мемориал «Военным разведчикам»
Бэла Рубинштейн заняла пост пресс-секретаря мэра Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде появится муниципальное предприятие по уборке и содержанию города
Нижегородцы примерили усы Максима Горького и бороду Козьмы Минина
Почти во всех торговых центрах Нижнего Новгорода сегодня искали бомбу
Бывший директор «ГУММиД» назначен и. о. замглавы администрации Нижнего Новгорода
В Нижегородской области растет заболеваемость ОРВИ
Нижегородский аэропорт Стригино перешел на зимнее расписание
В Нижнем Новгороде разыскивают 38-летнего Максима Чернова
Нижний Новгород вошел в ТОП-3 популярных городов у туристов в ПФО
ФК «Нижний Новгород» уступил хабаровскому «СКА» в матче ФНЛ
Вор-карманник похитил кошелек у 19-летней девушки в Нижнем Новгороде
Уборка картофеля завершилась в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде ушел из жизни детский хирург Георгий Батанов
Работник автомойки угнал и разбил иномарку клиента в Нижнем Новгороде
Похитителя микроволновки поймали в Лукояновском районе
БК «Нижний Новгород» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань»
Глеб Никитин: «Почти 200 миллионов получили нижегородцы из Фонда содействия инновациям»
Движение по улице Невзоровых будет перекрыто 28 октября
Житель Ковернинского района выслушал приговор за уклонение от армии
МЧС предупреждает о резком похолодании до -8 градусов в Нижегородской области
Глеб Никитин выразил соболезнования семье Николая Караченцова
В Сормове оператор АЗС предстанет перед судом за заправку бытового баллона газом
27 октября в Нижнем Новгороде пройдут соревнования «Папа, мама, я - дружная спортивная семья»
Глеб Никитин: «Реконструкция малой чаши бассейна – серьезный проект для развития детского спорта в регионе»