Куда пойти на Хэллоуин в Нижнем Новгороде: афиша

СЕГОДНЯ 17:36 2018-10-26T17:42:14+03:00

В "зловещую" атмосферу можно будет погрузиться уже в эти выходные Фото: Евгения ГУСЕВА

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С каждым годом нижегородцы все масштабнее празднуют Хэллоуин. По традиции он отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых. Однако уже в эти выходные, 27-28 октября, жители приволжской столицы смогут погрузиться в «зловещую» атмосферу. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» представляет афишу мероприятий, приуроченных к празднованию Хэллоуина.

«Кровавая» дискотека

«В эту ночь мы ожидаем две тысячи душ на пороге заброшенного дома. Вас ждут пугающие декорации, которые повергнут в шок, демоническое световое шоу и невероятное количество пробирающих до дрожи интерактивных зон. Не пропусти ужасающее музыкальное представление: хлопайте в ладоши что есть сил DJ 909. Трепещите, смертные. Душераздирающими криками и вселяющими ужас джинглами все не ограничится». 18+

27 октября, 23.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4

Вход: 200 - 15000 рублей

Зловещий карнавал в «Джеронимо»

Хозяева заведения устраивают по-настоящему зловещий карнавал. Там вы встретитесь лицом к лицу со своими страхами, проведете настоящий сеанс экзорцизма и узнаете свое будущее.

Самые жуткие и кровавые фильмы, сладости, от которых мурашки бегут по коже, монстры и пришельцы со всех уголков нашей вселенной сползутся туда и не дадут уснуть никому! 16+

27 октября, 21.00

Тайм-кафе «Джеронимо», ул. Добролюбова, 10

Вход: 350 рублей (300 рублей при наличии костюма)

Готовим напиток Дракулы

Арткухня приглашает на детский кулинарный мастер-класс. В меню: напиток Дракулы и рука зомби (жуткая и безумно вкусная). Также объявлен конкурс на самый страшный костюм.

28 октября, 12.00

Арткухня, Казанское шоссе, 11 (ТРК Индиго Life)

Вход: 1500 рублей

Общегородской школьный Хэллоуин

Самый лучший ужастик может быть снят только по мотивам реальной жизни. «Что может быть страшнее криптовалюты Бузовой, твитов Канье и клипов Киркорова? Вампирами уже никого не напугаешь, а вот Басков, пародирующий Лил Пампа - это жуть! Велком ту риал лайф, сын. Не заглядывай под кровать, вдруг там представитель Орифлейм в костюме клоуна пытается ухватить тебя за пятку и затянуть в сетевой маркетинг». 12+

28 октября, 16.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4

Вход: 350 рублей

Halloween по-ирландски

Хеллоуин был изобретен древними кельтами. Изначально он был известен под названием «Самайн» и пришел в Новый Свет именно благодаря ирландцам. Поскольку Harat's это истинно ирландский паб, то и Хэллоуин там будет по-ирландски. В программе: группа ToDublin, школа ирландских танцев In Airde, бесплатный грим всем гостям, конкурсы и призы, зажигательный ведущий-лепрекон, дискотека до утра. 18+

29 октября, 21.00

Harat’s Pub, ул. Варварская, 32

Вход свободный

Тусовка гномов и милых ведьмочек

Вечеринка для маленьких посетителей ТРЦ «Рио» пройдет в честь Хэллоуина. Юные гости будут наряжаться в добрых мумий, приведений, милых ведьмочек и гномов. Специально для ребят под куполом хобби клуба выступят воздушные феи и студии Arriba. В тематической фотозоне можно будет сделать фото на память, а на мастер-классе – вырезать светильник «Джек». И, конечно же, не обойдется без танцев. Завершится праздник кинопоказом. 6+

29 октября, 17.00

Хобби клуб ТРЦ «Рио», Московское шоссе, 12

Вход: от 250 рублей

Новая «Мафия» и ведьма-гадалка

По случаю жуткого праздника тайм-кафе «Альтлиб» приглашает ведьм, вампиров и оборотней на тематическую вечеринку. Гостей ждут конкурс самого страшного костюма (предусмотрен приз), фотосессия с вурдалаками, турнир по Mortal Kombat на Playstation3, комната с ведьмой-гадакой и… шанс поиграть в новую «Мафию» - Vampires and Wolf. Также в эту ночь пройду показ фильмов ужасов и дискотека. 16+

31 октября, 18.00

Тайм-кафе «Альтлиб», ул. Студеная, 5 (цоколь)

Вход: 350-600 рублей

Автоквест HalloweEN

Узнать побольше о самых жутких местах Нижнего Новгорода, испытать свою силу воли, пощекотать нервы, проявить эрудицию и получить крутые призы - все это предстоит участникам ужасно интересного и страшно увлекательного автоквеста HalloweEN. Все, что нужно для участия - зарегистрироваться на сайте nn.en.cx, создать команду и подать заявку на игру: http://nn.en.cx/GameDetails.aspx?gid=62260. 18+

3 ноября, 21.00

Информация о месте старта появится на сайте за несколько часов до начала

Вход свободный

«Замок» с приведениями

Днем на «Складе» начнется экскурсия по «замку» с приведениями. «Будем проходить испытания и искать сокровища, вместе с алхимиком варить зелья и вызывать духов, будем играть с пиратами-зомби, учиться у настоящей ведьмы декорировать тыквы и рисовать всякую нечисть…». 12+

2 ноября, 14.00

SkladClub, ул. Почаинская, 17

Вход: 300 рублей

«Хэллоуин на льду»

Леденящий кровь, наводящий страх и ужас - все это «Хеллоуин на льду». «У нас не страшно, а очень страшно! Конкурсы и подарки, хитовая музыка. Самый яркий костюм не останется без внимания», - обещают организаторы. 18+

1 ноября, 22.00

Дворец спорта «Нагорный», пр. Гагарина, 29

Вход: 300 рублей