Георгий Молокин: «Надо присвоить аэропорту имя человека, достижения которого не могут быть подвергнуты сомнению»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-26T17:16:14+03:00

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Прежде всего хотелось бы поговорить с вами о вышеупомянутом мультикультурном проекте, руководителем которого вы являетесь. В чем его суть?

Если очень коротко — всем известно, что приближается знаковая для нашего города дата, 800-летие Нижнего Новгорода. В преддверии этой даты мы задумали выпуск ста телевизионных и, возможно, радиопрограмм.

Федеральные телеканалы будут задействованы в проекте?

На сегодняшний день достигнута договоренность с телеканалом «Культура» и с его продюсерской группой. Однако этого недостаточно — у нас сложилась инициативная группа из журналистов, режиссеров, историков, и мне очень приятно, в частности, что проект уже на старте поддержал Союз кинематографистов России. Кроме того, к нашей задумке проявили интерес и представители бизнес-сообщества.

Перехожу к сути. Девиз нашего начинания можно обозначить словами: «Проект, который делает весь город». Мы рассчитываем, что десятки тысяч нижегородцев — школьники, студенты, ветераны, профессора, литераторы и журналисты — внесут в него свой вклад.

Каким образом?

Те, кто уже согласились принимать в нем участие — я имею в виду группу авторитетных ученых и журналистов — работают над ста программами, о которых мы уже упомянули. При этом, без сомнения, в каждой семье есть своя материализованная память — фронтовые письма, старинные предметы, афиши, фотографии и так далее. Поэтому мы хотели бы попросить нижегородцев помочь нам воссоздать историю нашего родного города, что называется, в деталях. Город — это, в первую очередь, люди, которые в нем живут. Из их историй и семейных реликвий складывается история Нижнего Новгорода, и, простите за пафос, история страны.

Нижний Новгород — действительно участник многих исторических событий, а иногда и их главный герой. Я так понимаю, в преддверии юбилея города вы планируете выпускать не только телепрограммы, но и мультфильмы, журналы, буклеты и так далее. Можно ли будет потом использовать эти материалы, например, в рамках школьной программы?

Да, и это как раз самое главное. Мы как раз и пытаемся задействовать в проекте максимально возможное число горожан для того, чтобы оставить наследие. Я надеюсь, что результаты наших трудов оценят наши дети и внуки — подобному тому, как мы сейчас с восторгом смотрит на кадры исторической хроники, снятые в Нижнем Новгороде во время промышленной выставки 1896 года и думаем: «Неужели с тех пор прошло уже больше ста лет?». Память о нашей истории — вот что по-настоящему важно.

Что касается способов сохранения этой самой истории, мы действительно решили для себя, что будем по максимум использовать все доступные на сегодняшний день технологии — кино, мультипликацию, печатные издания, интернет.

Мне кажется по-настоящему важным участие в этом проекте федерального правительства, поскольку 800-летие Нижнего Новгорода, как мы помним, будет праздноваться на государственном уровне.

Безусловно. Тем более что с самого основания в 1221 году в Нижнем Новгороде происходила масса всего, что было бы интересно зрителям всей России.

Вам как специалисту в этой области какие вехи в истории города кажутся наиболее значимыми?

Боюсь, мы просто не успеем перечислить их все в рамках нашего с вами разговора. Разумеется, в голову приходят народное ополчение 1612 года под предводительством Козьмы Минина и изобретения Ивана Кулибина, судьбы летчиков Петра Нестерова и Валерия Чкалова. Нельзя забыть ни математика Николая Лобачевского, ни нашего писателя-земляка Максима Горького.

Дальше можно вспомнить, что, по сути, в Нижнем Новгороде начиналась блистательная музыкальная карьера Федора Шаляпина, а из имен сравнительно недавних необходимо упомянуть великого конструктора судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. Если же мы начнем углубляться, например, в то вклад, который город Горький внес в победу в Великой Отечественной войне, нам действительно не хватит никакого времени.

Я внесу ноту драматизма в наш с вами разговор и напомню, что юбилей города, праздник — все это замечательно, но есть расхожее мнение, которое сводится к тому, что тратить на это деньги не нужно. Не секрет, что у нас много неотремонтированных дорог и неблагоустроенных пространств, что есть проблемы в сфере ЖКХ. Не лучше ли выделить средства на все вышеперечисленное? Как лично вы относитесь к большим праздникам в эпоху текущих крыш и разваливающихся домов?

Безусловно, такая точка зрения имеет место. Я тоже сторонник того, что вместо 15-минутного салюта лучше лишний раз заменить лампочки в подъездах, но тем не менее я считаю, что мы должны хранить свою историю, гордиться ей и популяризировать ее. Именно так, к слову, поступают на Западе.

Вместе с тем справедливо и то, что исторический центр города в преддверии 800-летия находится не в лучшем состоянии. Хотелось бы, конечно, за ближайшие два года привести его в порядок.

Справедливости ради, сейчас эта тема активно обсуждается на уровне губернатора, и потому существует вероятность, того, что власти позаботятся об облике Нижнего Новгорода заранее. Вообще, на мой взгляд, ситуация странная - у нас активно развивается бизнес, много обеспеченных людей, но при этом предприниматели не слишком горят желанием участвовать в благоустройстве, особенно за свой счет.

К сожалению, это так. Люди почему-то порой забывают, что они в Нижнем Новгороде не только деньги зарабатывают, но и живут, воспитывают детей и внуков. И разумеется, понятно, что все за счет бюджета сделать никогда не получится. Тем более что, как известно, денег на предстоящие перед празднованием мероприятия в федеральной казне заложено недостаточно.

По сравнению с суммами, которые выделялись в свое время Казани и Санкт-Петербургу, объем поддержки, можно сказать, ничтожный. Этим, насколько мне известно, недовольно областное правительство, и в ближайшее время тема будет актуализироваться. Но я бы хотел вернуться к теме проекта. Его концепцию придумали вы сами, или вам кто-то помог?

На самом деле, проект появился не вчера - наша группа инициаторов работает над ним уже два с половиной года. Во-первых, сто тем для телепередач в один момент не придумаешь, а, во-вторых, вы не представляете, сколько времени уходит на поиск новой интересной информации, на работу с хроникой, Однако над проектом работают, без преувеличения, лучшие историки и краеведы

А насколько активно, по вашей оценке, сами нижегородцы интересуются историей города?

Я думаю, что в большинстве своем интересуются, и об этом говорит популярность в городе таких проектов, как «Нескучный Нижний», руководителем которого является замечательная женщина Александра Шарова. Для тех, кто не знает - бюро «Нескучный Нижний» проводит нестандартные, авторские экскурсии по городу, которые действительно очень интересны. Но даже те, кто не сильно увлечен историей, вряд ли останутся равнодушными в преддверии праздника. Все-таки подобное событие происходит раз в сто лет.

Задам последний вопрос - прямо сейчас в стране проводится конкурс по присвоению 45 аэропортам имен великих людей. Как вы относитесь к этой инициативе?

Идея хорошая, но выбрать одно имя, которое больше всего подходит нашему аэропорту, мне кажется, будет сложно. Он может с одинаковым успехом носить имя и Минина, и Чкалова, и Лобачевского, и Кулибина, и Горького.

Вы бы за кого проголосовали?

В свое время я участвовал в создании фильмов о Федоре Шаляпине, и мне он очень близок. Хотя, я понимаю, что это будет не самый популярный вариант. Но, кстати, я думаю, что те имена великих людей, которые ранее были озвучены - это действительно основа нашей нижегородской истории.

Что это, по-вашему, дает жителям Нижнего Новгорода и области?

Конкурс - это возможность лишний раз освежить исторические знания в своей голове, и, возможно, что-то рассказать своим детям или внукам. Повторюсь, идея хорошая, и, опять же, на Западе аэровокзалы давно называют в честь великих людей.

А как вы относитесь к федеральному запрету на присвоение аэропортам имен общественно-политических деятелей?

История нас учит в том числе и тому, что представление о людях, особенно о политиках, с течением лет может меняться. Поэтому, на мой взгляд, правильнее присвоить аэропорту имя человека, достижения которого не могут быть подвергнуты сомнению.