2018-10-26T17:06:18+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» по буллитам обыграло пекинский «Куньлунь» в матче КХЛ

Встреча состоялась 26 октября в Шанхае
Юлия ИСАЕВА
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Нижегородское «Торпедо» по буллитам обыграло пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛНижегородское «Торпедо» по буллитам обыграло пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛФото: СОЦСЕТИ
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Сегодня, 26 октября 2018 года, в Шанхае прошел очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились нижегородское «Торпедо» и пекинский «Куньлунь Ред Стар».

После первого периода хоккеисты ушли на перерыв при нулевом счете. Во второй двадцатиминутке нижегородцы забросили шайбу в ворота соперника, однако в третьем периоде счет сравнялся. Был объявлен овертайм, который тоже не дал результатов.

Дело дошло до серии буллитов. В результате Роберт Саболич принес нижегородцам победу, забросив четвертую из пяти шайб.

Отметим, что пекинский «Куньлунь Ред Стар» еще ни разу не обыгрывал нижегородцев. Но и буллитов между командами никогда не было. А вот "Торпедо" одержало победу в матче с пекинцами уже в шестой раз.

Теперь «Торпедо» отправится в Балашиху, где сразится с омским «Авангардом» 28 октября.

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.

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