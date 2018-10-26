Книга о Павле Пландине издана в Арзамасе

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-26T15:32:55+03:00

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Книга, посвященная жизненному пути первого генерального директора Арзамасского приборостроительного завода Павла Ивановича Пландина, издана по инициативе гендиректора предприятия Олега Лавричева. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Автором книги стала московская писательница Лотта Гесс. На протяжении целого года она вела тесную работу с пресс-службой Арзамасского приборостроительного завода, а также с семьей и коллегами Павла Ивановича. Итогом трудов стала биография выдающегося человека, который своим трудом, энергией и авторитетом за три десятилетия изменил жизнь не только предприятия, но и всего Арзамаса. В книге собраны воспоминания самых разных людей, представителей разных профессий, общественного и политического статуса, знавших Павла Ивановича в разные годы его жизни.

- Я был поражен структурой и построением книги, когда впервые ее увидел. Помню, когда были похороны отца, проводить его пришло немало коллег, которые говорили о нем – я тогда впервые услышал так много об отце и пожалел, что он ничего не написал о себе и своей жизни. Эта книга – то, о чем я подумал 30 лет назад, - сказал сын Павла Ивановича Пландина Александр Пландин.

– Изначально эта работа была мне интересна в качестве опыта написания биографической книги, так как в основном пишу о вымышленных героях. Я знаю, что, когда пишут об известных людях, приходится замалчивать какие-то факты из биографии главного героя, и к этому изначально была готова. Однако по мере того, как мне поступали материалы из жизни Павла Ивановича, я все больше осознавала, что предо мной уникальная биография человека с кристальной репутацией. Павел Иванович был из числа совсем других людей, что вызвало у меня большой интерес. Немало было сказано о нем со стороны его коллег, прозвучало много эпитетов вроде «человек-легенда», «титан приборостроения», «отец-основатель». Павлу Ивановичу удалось то, что мало кому удается. Он обладал высокой работоспособностью, невероятным умом и интеллектом, волей и силой духа. Главное, что я поняла, – он обладал настоящим искусством вести за собой, которое дается единицам из нас. Он подвигал людей к тому, что было дорого ему самому, в чем он видел смысл своей жизни, – это процветание завода, города, страны. Я очень горжусь тем, что мне выпало право и честь написать эту книгу, - призналась писательница Лотта Гесс.