Первенство России по фехтованию состоялось в Арзамасе

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-26T15:17:27+03:00

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Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет состоялось с 17 по 26 октября 2018 года в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Участниками соревнований стали более тысячи мальчишек и девчонок из 37 регионов России. Состязания проводились по трем видам оружия: рапира, шпага и сабля. В сборную команду Нижегородской области входили более 50 спортсменов. В результате напряженных поединков и высокой конкурентной борьбы в личном первенстве в десятку лучших вошел рапирист Андрей Губкин из Нижнего Новгорода. Команды Нижегородской области по рапире и сабле заняли соответственно 10 и 8 места.

– Арзамасские спортсмены прибавляют в мастерстве. Сегодня они имеют возможность получать хорошую боевую практику, не выезжая за пределы города. Нам удалось найти специалистов, которые работают с детьми с самоотдачей, поэтому уже есть результаты. Арзамасские спортсмены достигли уровня кандидатов в мастера спорта, уже готовятся входить в резерв будущей национальной сборной страны. У нас хорошая перспектива. Наш опыт проведения турниров также набирает положительную динамику, нам доверяют. Первенство России в Арзамасе – это уже традиция. Мы проводили различные первенства, кубки и чемпионаты на арзамасской земле, хотелось бы провести международный турнир. К этому мы и стремимся, - рассказал, подводя итоги турнира, председатель Спортивной Федерации фехтования Нижегородской области, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

27 октября на фехтовальных дорожках в ФОКе «Звездный» встретятся непрофессионалы фехтования различного возраста из России и других стран. Среди них будут также представители Нижнего Новгорода и Арзамаса.

– В нашей юности таких турниров не было. В свои 14 лет я даже не представлял, что могу участвовать на первенстве страны, а у нынешних спортсменов теперь есть эта возможность. Подобные соревнования дают возможность проявить себя, почувствовать свои силы, способствуют дальнейшему росту. Большое спасибо Олегу Вениаминовичу Лавричеву, что он развивает фехтование не только в Арзамасе, но и в Нижегородской области в целом, - поделился Заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпиады 1972 года в командном первенстве по фехтованию на рапирах Владимир Денисов.

– Я очарована арзамасским приемом. Отрадно, что руководство города и Федерация фехтования организовали такой грандиозный праздник. Если двигаться в этом направлении и дальше, мы вырастим настоящих граждан-патриотов, которые поднимут во всех областях нашу страну на очень высокую планку, - отметила президент Российского союза спортсменов, трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по фехтованию на рапирах, Заслуженный мастер спорта СССР Галина Горохова.