Встреча с поставщиками инструмента состоялась на Арзамасском приборостроительном заводе

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-26T14:15:40+03:00

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Совещание с представителями фирм, занимающихся поставкой инструмента и его техническим сопровождением, состоялось в АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Встречу с контрагентами провел технический директор предприятия Виктор Сивов. Основной темой диалога стало налаживание двухсторонних связей с поставщиками, обеспечивающими бесперебойное снабжение качественным инструментом и оснасткой.

– У нас появились некоторые изменения в сфере закупки инструмента, – отметил Виктор Сивов. – Сегодня в АО «АПЗ» идет перестройка технологических процессов, закупается новое высокопрогрессивное оборудование. Нам нужно знать перспективы развития рынка инструмента, его модификации, смену номенклатуры – все это позволит обеспечить производство качественным инструментом лицензированных производителей. Сейчас при высокоскоростной обработке мы не можем работать на инструменте сомнительного качества. Нам нужен надежный инструмент.

Коммерческий директор Анатолий Блинов обратился к поставщикам с просьбой сформировать на их территории небольшие страховые запасы постоянно используемого на АПЗ инструмента. По его словам, это позволит при необходимости произвести поставки в кратчайшие сроки, а предприятию, в свою очередь, даст возможность работать бесперебойно.

Представители фирм-поставщиков обозначили свои позиции относительно дальнейшего сотрудничества с АПЗ. Взаимопонимание между сторонами было достигнуто.