2018-10-26T13:10:51+03:00
Общество

Ремонт и модернизация печей стартует в цеху №68 АПЗ

Одна из печей уже вернулась на родной участок стального литья
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Ремонт и модернизация печей стартует в цеху №68 АПЗРемонт и модернизация печей стартует в цеху №68 АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Служба главного инженера Арзамасского приборостроительного завода начала сотрудничество с нижегородской фирмой «ПКБ-Альтаир» по ремонту промышленных печей цеха №68 в рамках программы ремонта и модернизации оборудования. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Большинство единиц оборудования печного парка литейного цеха АПЗ уже имеют значительный «стаж работы» и высокий процент износа – в результате в последнее время печи стали часто выходить из строя. Особенно остро эта проблема встала на участке стального литья – до недавнего времени из трех эксплуатируемых прокалочных печей без проблем функционировала лишь одна.

- Техпроцесс литья требует от прокалочной печи постоянно высокой температуры, а печи старого образца уже не могут ее дать из-за того, что кирпичи внутри развалились, а металлоконструкция прогорела. Все это грозит браком и невыполнением производственного плана, - объясняет начальник цеха №68 Сергей Беспалов.

Найти оптимального подрядчика для проведения ремонта долго не удавалось – то они не могли справиться с поставленной задачей, то запрашивали слишком высокую цену без гарантии соответствующего качества.

– Мы попробовали отремонтировать печь своими силами. Получилось, но времени ушло на это очень много, – говорит главный инженер АПЗ Дмитрий Климачев. – Специалисты ООО «ПКБ-Альтаир» справились с работой всего за 10-12 дней. Невероятный результат! И стоимость выполненных работ вполне нас устроила.

– Теоретически мы можем отремонтировать вакуумные, раздаточные и прокалочные печи, – отмечает представитель ООО «ПКБ-Альтаир» Сергей Горюнов. – К подобного рода работам привлекаем грамотных специалистов по дымоходам и печам. Да, процесс трудоемкий, нам приходится максимально демонтировать пришедшие в негодность элементы и практически с нуля собирать печь. Но в любом случае стараемся соблюдать главный принцип – делать быстро и качественно.

Реконструированная прокалочная печь вернулась на родной участок стального литья. Получившая вторую жизнь, в скором времени она сможет в полную силу включиться в процесс литья, обеспечивая участку необходимый ритм производства без отказа оборудования. Сейчас на ремонте у специалистов ООО «ПКБ-Альтаир» еще три раздаточные и две вакуумные печи, а в перспективе – модернизация всего печного парка цеха №68.

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