Евгений Люлин: По ночам мы устраивали танцы на заводе «Сокол»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-26T13:08:52+03:00

И. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин также рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» о том, как зажигали когда-то комсомольцы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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100-летний юбилей огромной молодежной организации всколыхнул воспоминания многих бывших комсомольцев, которые с удовольствием рассказывали о своей удалой молодости. И. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин также рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» о том, как зажигали когда-то комсомольцы.

Начинал работать Евгений Люлин на авиационном заводе имени Серго Орджоникидзе, ныне завод «Сокол». Помимо основной работы, он был участником вокально-инструментального ансамбля завода. Аппаратура у группы была ужасной - вся дребезжала. И Евгений Люлин пошел к начальнику цеха просить помощи.

Но денег на такие нужды у завода не оказалось. Однако начальник цеха предложил комсомольцам другой выход - самим заработать необходимую сумму. Раз в месяц в механическом цехе завода проходила генеральная уборка. Эту-то работу и должны были выполнить комсомольцы.

- В первый раз пришло человек десять всего, - вспоминает Евгений Люлин. - Мы умаялись. Зато ближе к утру, когда отмыли огромный цех, включили музыку и устроили танцы.

В следующий раз желающих помочь было уже больше. Позже комсомольцы справлялись за два-три часа, после чего танцевали в пустом цеху всю ночь напролет.

Необходимую сумму они собрали достаточно быстро. Музыкально-инструментальный ансамбль завода с новой аппаратурой выигрывал различные конкурсы.

Но комсомольцы не только веселились. Порой им приходилось решать очень серьезные проблемы.

- Я был первым секретарем обкома, и ко мне пришли воины-афганцы, которые потеряли кто руку, кто ногу, - с грустью говорит Евгений Люлин. - Они показали свои… конечности, а там кровавые мозоли от деревяшек, которые у них были вместо протезов…

Горьковские комсомольцы нашли завод по производству протезов в Прибалтике и договорились с ним о покупке протезов. Деньги просить в вышестоящих органах не стали. Кинули клич, что нужны деньги, и люди стали приносить - кто сколько мог. В результате нужная сумма была собрана, и воины-афганцы получили одни из лучших протезов того времени.

Поздравляю всех, кто был комсомольцем, со 100-летием со дня образования ВЛКСМ!

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей ДМИТРИЕВ.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

У каждого с этим событием связаны свои воспоминания и ассоциации. Для меня комсомол - это состояние души.

В восьмом классе меня избрали секретарем комитета комсомола, и с этого начался очень интересный и важный этап моей жизни: активная работа, различные мероприятия, новые яркие люди. Не всегда было просто, но всегда было интересно. Главное, чему я научился, - не бояться принимать решения и быть ответственным не только за себя, но и за других.

У комсомола было много хороших традиций. Очень хотелось бы, чтобы они были переданы современной молодежи. Это общие ценности, которые важны во все времена, - патриотизм, чувство товарищества, верность долгу, желание сделать мир лучше.

У комсомола было много хороших традиций. Очень хотелось бы, чтобы они были переданы современной молодежи. Фото предоставлено пресс-службой НГТУ.

Еще раз поздравляю всех комсомольцев. Нам есть о чем вспомнить и чем гордиться!

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей ДМИТРИЕВ.

Бывших комсомольцев не бывает!

Ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Евгений ЧУПРУНОВ.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Так получилось, что вся моя жизнь, карьера и судьба в той или иной степени связаны с комсомолом. Он в то время давал молодым ребятам отличную путевку в жизнь.

И я как раз продукт того самого социального лифта, который обеспечивал комсомол. С 1975 по 1979 годы я был секретарем комитета комсомола Горьковского государственного университета. Когда мне было 25 лет, я был награжден орденом «Знак почета» за большую работу по организации студенческих строительных отрядов. Благодаря комсомолу наша жизнь была наполнена запоминающимися событиями, интересными людьми, новыми встречами. Он стал для нас примером того, как надо жить. Именно поэтому он остался в памяти на всю жизнь! Я уверен, что бывших комсомольцев не бывает. И сегодняшняя дата - это повод вспомнить нашу молодость. Поздравляю всех тех, кто считает комсомол частью своей жизни! Пусть память о нем и дальше помогает нам творить, поддерживать былые традиции и передавать их нашей молодежи.

Ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Евгений ЧУПРУНОВ.

С Юбилеем! Дорогие нижегородцы!

Коллектив Нижегородского гуманитарно-технического колледжа. Фото предоставлено НГТК.

Поздравляю вас с праздником - 100-летием Комсомола.

Целый век прошел с тех пор, как в нашей стране родилась организация коммунистической молодежи, которая ударно трудилась на комсомольских стройках, сражалась за свободу Родины на полях Великой Отечественной войны, поднимала целину. Вместе со всей советской молодежью свой вклад в строительство новой жизни внесли и нижегородские, горьковские комсомольцы.

Миллионы молодых людей прошли школу комсомола. Для большинства из нас комсомол остался самым ярким воспоминанием юности, с ним мы работали, любили, а комсомольскую дружбу пронесли через всю жизнь.

Давно нет на карте СССР, но как из песни нельзя выбросить строчки, так из истории нельзя вычеркнуть явление комсомола. Он стал судьбой страны и судьбой каждого из нас.

Василий Бугай, директор ЧПОУ «НГТК» (Нижегородский гуманитарно-технический колледж), кандидат юридических наук, доцент.

Вам, будущие поколения!

Капсулу с посланием потомкам заложат в Нижегородской области.

Капсулу с посланием будущим поколениям торжественно заложат в Нижегородской области 28 октября 2018 года. Мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею ВЛКСМ. Планируется, что вскроют капсулу в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне - 9 мая 2045 года.

Днем позже, 29 октября, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет вскрыта памятная капсула с посланием потомкам от комсомольцев 1968 года. Возле администрации района состоится митинг, на который придут и некоторые из тех, кто писал тогда, 50 лет назад, это послание.

ЧТО СТРОИЛИ ГОРЬКОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ

- Дворец культуры Горьковского автозавода

- кинотеатр «Канавинский»

- литейный цех завода «Двигатель революции»

- жилые микрорайоны Кузнечиха, Щербинки, 7-й микрорайон в Сормове

- Горьковскими комсомольцами был также заложен парк на Окском откосе - нынешний парк «Швейцария». А зимой 1932 года нижегородцы-комсомольцы отправились на стройки Дальнего Востока, где с их помощью вырос город Комсомольск-на-Амуре.

Своими воспоминаниями о роли и значении комсомола делятся ветераны пограничных войск нижегородской областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник»

Оглядывая 100-летнюю историю ВЛКСМ, восхищаешься огромным влиянием этой организации на общественно-политическую жизнь страны, на ее участие в воспитании многих поколений молодежи.

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи был наиболее активной частью общественно-политической системы Советского Союза. Его деятельность была теснейшим образом связана с судьбой страны.

Основной движущей силой союза молодежи являлись первичные комсомольские организации предприятий, учреждений, подразделений Вооруженных сил, в том числе Пограничных войск и Комитета государственной безопасности.

Ветеран пограничных войск, подполковник в отставке Олег Нисович Шулятев

Комсомольская организация моряков 1965 год. Фото предоставлено Нижегородской областной общественной организацией «Нижегородский пограничник».

Меня попросили поделиться воспоминаниями о том ушедшем в историю времени. Мне вспомнился один из нескольких эпизодов моей срочной службы, проходившей в 1963 - 1966 годах в морской авиации Северного флота на острове Новая Земля.

В 1965 году в части произошло серьезное происшествие: два вертолета, выполнявших задание командования в условиях полярной ночи, при возвращении с одной из северных точек в сложных метеоусловиях один за другим потерпели аварию, при этом экипажи получили небольшие травмы. Буквально через час после происшествия прошло заседание бюро комсомола части, на котором оперативно был решен вопрос о включении в ремонтную бригаду наиболее подготовленных комсомольцев. Действительно, эти ребята в полевых условиях высокого Заполярья, мороза и жестоких ветров в кратчайшие сроки сделали свою работу и через небольшой срок прибыли на отремонтированных вертолетах на базу.

Но не за награды и звания служили эти ребята.

При Доме офицеров в гарнизоне была школа комсомольского актива, где нам рассказывали о формах и методах комсомольской работы, что лично мне помогло в дальнейшей службе в пограничных войсках.

Фото предоставлено Нижегородской областной общественной организацией «Нижегородский пограничник».

Ветеран пограничных войск, полковник в отставке Анатолий Иванович Сомов

В период 1974 - 1979 годов помощник начальника политотдела по комсомольской работе Раквереского пограничного отряда (Эстония) Прибалтийского пограничного округа.

ЦК ВЛКСМ в период 1971 - 1981 годов принял около 30 постановлений по вопросам шефства над пограничниками.

В ПВ непосредственную работу по патриотическому воспитанию пограничников проводили политорганы округов и отрядов. В политотделе отряда было две должности - помощник начальника политотдела по комсомольской работе и инструктор по комсомольской работе.

Я входил в состав Раквереского бюро райкома комсомола, что позволяло координировать совместную работу по привлечению молодежи приграничья к охране границы через ДНД, отряды ЮДП (отряды юных друзей пограничников).

Пограничники отряда, уволенные в запас, по комсомольским путевкам направлялись на строительство нефтегазовых месторождений в Надым.

Работа комсомольских организаций отряда носила комплексный плановый характер с едиными целевыми установками на обеспечение неприкосновенности Государственной границы.

Комсомольский билет ветерана пограничных войск, полковника в отставке Николая Николаевича Торгашова. Фото предоставлено Нижегородской областной общественной организацией «Нижегородский пограничник».

Ветеран пограничных войск, полковник в отставке Николай Николаевич Торгашов

Для меня годы пребывания в комсомоле (1962 - 1971) являются лучшими в моей жизни. Наверное, потому, что были мы молоды, а комсомолу еще не было и 50 лет!

И до сих пор храню комсомольский билет № 0798950, который мне оставили на память в связи с вступлением в КПСС. С этим билетом я работал на тракторе и комбайне, с ним был призван в пограничные войска, с ним поступил в пограничное училище.

Пограничная застава имени М. Павленко на советско-китайской границе на реке Амур, где я проходил службу, была полностью комсомольской и отличной по боевой и политической подготовке. Несмотря на довольно значительные ежедневные служебные нагрузки, комсомольцы заставы стремились быть в курсе событий в мире, в стране, в пограничных войсках, обсуждали их на собраниях, в стенной печати, строго спрашивали с нарушителей воинской дисциплины и службы - были и такие… Давали рекомендации для кандидатов в члены КПСС. На заставе действовала художественная самодеятельность, активно занимались спортом. Дорогие ветераны ВЛКСМ! С Днем комсомола!

Ветеран пограничной службы, полковник в отставке Георгий Борисович Рогоза. Фото предоставлено Нижегородской областной общественной организацией «Нижегородский пограничник».

Ветеран пограничной службы, полковник в отставке Георгий Борисович Рогоза

Воспоминания о работе комсомольских организаций в 1977 - 1986 годах в период службы в Пришибинском, Ленкоранском, Батумском, Октемберянском пограничных отрядах.

В период службы на пограничной заставе и в последующем на пограничной комендатуре и в погранотряде комсомольские организации всегда были одним из основных направлений моей работы.

Такой подход был обоснован тем, что в погранвойска в основном призывались члены ВЛКСМ - как наиболее подготовленная, дисциплинированная, сознательная и ответственная часть призывной молодежи.

На всех без исключения пограничных заставах работали комсомольские организации, которыми руководили секретари и комитеты ВЛКСМ, избираемые на общих собраниях.

Работа велась на основе ежемесячных планов, в которых были предусмотрены повестки комсомольских собраний, заседаний комитета ВЛКСМ, доклады и обсуждения наиболее актуальных вопросов службы, учебы, взаимоотношений в коллективе, результатов социалистического соревнования; подготовка к торжественным датам, мероприятия по разъяснению решений съездов ВЛКСМ и КПСС.

Эффективная работа комсомольских организаций ВЛКСМ в пограничных войсках явилась сильным дополнительным фактором, предельно положительно влияющим на все стороны служебно-боевой деятельности.

Ветеран пограничных войск, полковник в отставке Борис Васильевич Сундуков с кадетами. Фото предоставлено Нижегородской областной общественной организацией «Нижегородский пограничник».

Ветеран пограничных войск, полковник в отставке Борис Васильевич Сундуков

В 1970 году после окончания средней школы, где я был членом бюро комсомола школы, меня избрали освобожденным секретарем комитета комсомола совхоза «Приволжский» Верхнеуслонского района Татарской АССР

Являясь курсантом ВПВПКУ КГБ при СМ СССР имени К. Е. Ворошилова, я на втором курсе был избран секретарем комитета комсомола учебного дивизиона.

В августе 1978 года меня, заместителя начальника пограничной заставы имени Василия Кондюрина Восточного пограничного округа, назначили помощником начальника политотдела по комсомольской работе Мургабского пограничного отряда. В данный род войск призывали только комсомольцев.

Служить на пограничной заставе - это высокая честь для военнослужащего пограничных войск, там совершенно другие условия, там единый, дружный воинский коллектив, там свой распорядок дня, и, конечно, там очень высокая мера ответственности. Не зря у нас при входе в помещение пограничных застав был лозунг «Застава - мой дом родной».

Майор в отставке Валерий Николаевич Чемоданов. Фото предоставлено Нижегородской областной общественной организацией «Нижегородский пограничник».

Майор в отставке Валерий Николаевич Чемоданов

Моя жизнь связана с комсомолом со школьной скамьи. Я был избран членом школьного комитета комсомола. Я был на виду, активным комсомольцем, так как был членом редколлегии и участвовал в выпуске стенгазет - писал статьи.

С 1978 по 1980 гг. во время прохождения службы в Забайкалье в 54-м Краснознаменном Приаргунском пограничном отряде я также входил в состав комитета комсомола батальона обеспечения. Участвовал в заседаниях комитета, комсомольских собраниях и опять выпускал стенгазеты, боевые листки, участвовал в оформлении батальона и клуба части к праздничным дням - 28 мая, 29 октября, Новому году и др.

После окончания службы я работал начальником штаба по гражданской обороне и по месту работы два года возглавлял комсомольскую организацию Республиканской больницы в г. Сыктывкар Республики Коми. Проводили комсомольские собрания, разъясняли решения съездов ВЛКСМ, готовили наиболее добросовестных комсомольцев для вступления в партию.

В дальнейшем я окончил гражданский вуз, работал в органах секретарем первичной партийной организации. У всех сотрудников нашего органа был тесный контакт с комсомольской ячейкой, в которую входили сотрудники-комсомольцы.

Комсомольские организации сыграли очень большую роль в становлении молодого поколения и в патриотическом воспитании.