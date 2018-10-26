2018-10-26T12:45:29+03:00
Общество

Олег Лавричев: «Горжусь тем, что я родом из комсомола!»

Генеральный директор АПЗ поздравляет со 100-летием комсомола
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Олег Лавричев: «Горжусь тем, что я родом из комсомола!»Олег Лавричев: «Горжусь тем, что я родом из комсомола!»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина», председатель Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев поздравляет со 100-летием комсомола:

- Комсомол - уникальная общественно-политическая организация – стал центром объединения молодежи многонационального государства, школой патриотического воспитания и формирования руководящих кадров самых разных отраслей экономики страны и ее современной общественно-политической жизни. Я искренне горжусь тем, что я, как и многие мои друзья и коллеги, руководители-оборонщики, соратники по работе в ОЗС, родом из комсомола. В решении общих задач рождались чувства высокой значимости наших дел и единения молодежи всей большой страны, крепли дружба, интернационализм и взаимовыручка. И это сохранилось на всю жизнь, как и желание жить общими заботами с Родиной.

Время моей работы в комсомоле пришлось на период перестройки, когда организация реализовывала новые формы работы с молодежью: хозрасчетные объединения, научно-технические центры, центры творчества молодежи. Все это впоследствии помогло молодежи эффективно работать, возглавлять предприятия уже в рыночной экономике. Как последний первый секретарь Приокского райкома ВЛКСМ г.Горького, как делегат чрезвычайного XXII Съезда ВЛКСМ могу сказать, что грусть и ностальгия по тем временам всегда в наших душах, и она всегда возрождается, когда мы вместе вспоминаем эти счастливые и удивительные годы.

Мы должны щедро делиться с молодежью нашим опытом жизни и умением с оптимизмом справляться с любыми трудностями, сохранять любовь и преданность своей стране.

Желаю комсомольцам всех лет крепкого здоровья, смелости и вдохновения молодости, новых планов и ярких свершений!

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