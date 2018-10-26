В Нижнем Новгороде арестовали 19-летнего Михаила Герасимова за публичные призывы к экстремизму

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-26T11:53:31+03:00

По словам нижегородца, с 2016 года его взгляды сильно изменились. Фото со страницы героя публикации в соцсети "Вконтакте" Фото: СОЦСЕТИ

У молодого человека изъяли всю технику и Конституцию РФ с надписью R.I.P.

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В Нижнем Новгороде задержали и отправили в изолятор временного содержания гражданского активиста Михаила Герасимова. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма посредством интернета.

Как сообщает Нижегородский Политический красный крест, 24 октября молодой человек получил повестку о вызове его в следственное управления СУ СР по Нижегородской области в качестве подозреваемого.

По словам самого активиста, ему вменяет не менее десяти эпизодов. При этом все они относятся к периоду до декабря 2016 года. Как отметил Михаил, с тех пор его взгляды значительно изменились.

Отмечается, что 22 июня 2018 года в квартире Герасимова произвели обыск, в ходе которого сотрудники ФСБ изъяли смартфон, компьютеры и все флешки, а также банковские карты владельца, два конденсатора и Конституцию РФ, на которой было написано R.I.P.

- После обыска Герасимова на служебной машине доставили в ФСБ, где он был допрошен, причем в неустановленном качестве. После ознакомления с протоколом допроса молодого человека отпустили, однако никаких копий он не получал, - уточнил Политический красный крест.

В четверг, 25 октября, Михаила задержали и отправили в ИВС. Суд по мере пресечения назначен на 14:00 26 октября.