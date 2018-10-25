2018-10-25T19:05:01+03:00
Здоровый разговор - Нижний Новгород

Легко ли в Нижегородской области и России получить льготные лекарства?

В программе «Здоровый разговор» на 92,8 FM - заместитель генерального директора компании «Нижфарм», группа компаний STADA Иван Глушков и медицинский журналист Екатерина Алтайская
Дмитрий ЯКОВЛЕВ
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медицинский журналист Екатерина Алтайская и заместитель генерального директора компании «Нижфарм», группа компаний STADA Иван Глушковмедицинский журналист Екатерина Алтайская и заместитель генерального директора компании «Нижфарм», группа компаний STADA Иван ГлушковФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Более половины российских медиков сообщают о случаях, когда граждане не получают льготные рецепты из-за отсутствия нужных лекарств в аптеках. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

В нём приняли участие 3 тыс. медицинских работников. В итоге 68% медработников рассказали, что им известны случаи, когда в текущем году пациентам не выписывались льготные рецепты, так как нужного лекарства попросту не было в аптеках.

Ещё 30% опрошенных сообщили о том, что руководство медучреждений может оказывать давление на врачей, чтобы они выписывали только определённые лекарства. Также 37% респондентов назвали доступность льготных лекарств в своем регионе «высокой» или «хорошей», а вот другие 38,8%, наоборот, считают её низкой.

У кого есть право на льготное лекарство, как его подтверждать в аптеке? В чем разница между федеральной и региональной льготой? Как обстоят дела с перечнем льготных препаратов в Нижегородской области? Эти и другие острые вопросы разобрали заместитель генерального директора АО «Нижфарм», группа компаний STADA Иван Глушков и медицинский и фармацевтический журналист Екатерина Алтайская в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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Легко ли в Нижегородской области и России получить льготные лекарства?.Здоровый разговор – Нижний НовгородДмитрий ЯКОВЛЕВ

Легко ли в Нижегородской области и России получить льготные лекарства?

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