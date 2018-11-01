2018-11-01T16:13:05+03:00
Общество

Центр Нижнего Новгорода перекрыли до 5 ноября с празднованием Дня народного единства

Ограничения продлятся до 20:00 5 ноября
Юлия ИСАЕВА
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Центр Нижнего Новгорода перекрыли на четыре дня в связи с празднованием Дня народного единстваЦентр Нижнего Новгорода перекрыли на четыре дня в связи с празднованием Дня народного единстваФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В центре Нижнего Новгорода запретили движение транспорта. Это связано с празднованием Дня народного единства.

Как сообщается в постановлении на сайте городской администрации, движение по площади Минина и Пожарского (от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной) уже перекрыто с восьми часов утра 1 ноября. Ограничения продлятся до 20:00 5 ноября. Парковаться там тоже нельзя.

Также в сам праздник, 4 ноября, с 8:00 до 23:00 будут перекрыты площадь Минина и Пожарского (на участке от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной), улица Ульянова (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), улица Минина (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Георгиевский съезд и Верхне-Волжская набережная (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова).

В День народного единства также нельзя будет ездить по площади Народного Единства, Кожевенному переулку, Ивановскому съезду и Кожевенной улице.

Кроме того, с двух часов ночи 22:00 минут будет перекрыто движение транспорта и запрещена парковка на улице Рождественская.

Ранее "Комсомолка" публиковала подробную программу празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде. Ее можно посмотреть здесь.

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