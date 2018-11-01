В Дзержинске треснул фасад жилого дома на улице Гастелло

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-01T14:47:33+03:00

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Утром 1 ноября 2018 года жители Дзержинска сообщили в соцсетях, что обнаружили огромную трещину в одном из жилых домов на улице Гастелло.

На место происшествия выезжали специалисты, которые осмотрели место происшествия. Как сообщили «Комсомольской правде» в администрации Дзержинска, сейчас там установлены сигнальные маячки.

- Ведётся оперативный мониторинг. В управляющей компании пояснили, что растрескался штукатурный слой фасада, - пояснили в мэрии.

Они отметили также, что угрозы жизни и здоровью жителей дома нет.

Напомним, 16 октября в Кстовском районе в поселке Дружный обрушилась подъездная арка в доме №52. К счастью, никого из людей рядом не оказалось. Пострадавших нет. Причиной случившегося стал прорыв водопровода, в результате которого произошел размыв грунта. Это и привело к обрушению арки.

А за пару дней до этого следователи проводят доследственную проверку по факту обрушения жилого дома на улице Махалова на Бору. Сейчас они изымают документацию на выполнение ремонтных работ, как в администрации города, так и в подрядной организации. Там инцидент произошел во время проведения работ по укреплению фундамента.