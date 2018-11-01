Владимир Панов: «Судьба Стрелки будет решена только после обсуждения с нижегородцами»

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-01T12:21:49+03:00

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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов провел очередную встречу с горожанами – на этот раз с жителями Нижегородского района. Одной из тем, которую затронули нижегородцы, была судьба Стрелки.

- Когда уже парк Победы перенесут на Стрелку? - поинтересовался нижегородец Игорь Томин.

Как оказалось, ждать этого нижегородцам в ближайшей перспективе не стоит. На сегодняшний день существует множество предложений по развитию этой территории, однако ни одно из них так и не выбрано в качестве приоритетного.

- Мы все понимаем, что Стрелка – это уникальное сакральное место и на сегодняшний день концепция развития этого пространства не решена. Там остаются уникальные объекты, которые сохранились с Международной выставки, которая у нас проходила до революции. И это действительно уникальный подарок, который достался всему городу, поэтому к решению этого вопроса нужно подходить по принципу «Сто раз отмерь – один отрежь», - уверен Владимир Панов. - Предложений по развитию этой территории много. Не так давно депутаты предлагали сделать там науки и техники. Но до тех пор пока не будет выработана концепция и не будет проведено общественное обсуждение, никаких решений приниматься не будет. Сначала будет проведена работа с экспертами, потом разработан конкретный вариант - и он уже будет представлен на утверждение жителям города. Только после этого начнутся дальнейшие шаги. На самом деле Стрелка большая и там можно много задач решить. Мы готовимся к 800-летию Нижнего Новгорода и хотим, чтобы город получил серьезные качественные подарки к этому дню. Возьмем даже краеведческий музей – там выставлено только 7% экспонатов. Остальное в запасниках. У нашего города, который собирается праздновать 800-летие, нет большого краеведческого музея. То же самое и с художественным музеем. Мы с вами можем видеть только 10% экспонатов. Поэтому нам важно создавать выставочные музейные площади. Все это мы тоже будем учитывать.