В Воротынце осудили нерадивую мать: ее 6-месячная дочь захлебнулась в ванной, когда осталась без присмотра
В конце июля в Воротынце погибла 6-месячная девочка. Она захлебнулась в ванной, когда ее мать оставила малышку без присмотра. На днях женщина предстала перед судом.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, 21-летняя мать обвинялась по статье «Причинение смерти по неосторожности» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следователи установили, что женщина положила дочь в ванну, наполненную водой, и вышла. Ее не было рядом с малышкой не менее 15 минут.
- Мать знала, что ее малолетний ребенок в силу своего возраста не может осуществить действия по защите своей жизни и здоровья. Во время отсутствия женщины в ванной комнате, малолетняя девочка захлебнулась водой и утонула, - пояснили в СУ СК.
В результате суд признал нижегородку виновной и приговорил к одному году лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.