В Воротынце осудили нерадивую мать: ее 6-месячная дочь захлебнулась в ванной, когда осталась без присмотра

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-01T12:21:49+03:00

В Воротынце осудили мать, 6-месячная дочь которой захлебнулась в ванной, когда осталась без присмотра Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В конце июля в Воротынце погибла 6-месячная девочка. Она захлебнулась в ванной, когда ее мать оставила малышку без присмотра. На днях женщина предстала перед судом.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, 21-летняя мать обвинялась по статье «Причинение смерти по неосторожности» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следователи установили, что женщина положила дочь в ванну, наполненную водой, и вышла. Ее не было рядом с малышкой не менее 15 минут.

- Мать знала, что ее малолетний ребенок в силу своего возраста не может осуществить действия по защите своей жизни и здоровья. Во время отсутствия женщины в ванной комнате, малолетняя девочка захлебнулась водой и утонула, - пояснили в СУ СК.

В результате суд признал нижегородку виновной и приговорил к одному году лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.