2018-10-25T18:45:40+03:00
Общество

Нижегородскому театральному училищу – 100 лет: кто из звезд театра и кино приедет на праздник

Торжественный вечер по случаю юбилея состоится в Театре драмы 29 октября
Анастасия НАЗАРОВА
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НТУ им. Евстигнеева располагается в двух зданиях, построенных в XVIII веке. Фото: https://www.google.ru/maps/НТУ им. Евстигнеева располагается в двух зданиях, построенных в XVIII веке. Фото: https://www.google.ru/maps/
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В понедельник, 29 октября, Нижегородскому театральному училищу имени Е. А. Евстигнеева исполняется 100 лет. Казалось бы, целый век! Но, как считает директор НТУ Леонид Чигин, для театрального училища это не возраст.

- Надеемся дожить до тысячи лет, - с улыбкой заявил Чигин на пресс-конференции 25 октября.

По его словам, училище держится на творчестве и свободе. Его студенты свободны и имеют возможность по-настоящему творить.

- Каждый из нас готов хорошо зарабатывать, но если нам предложат выбор между сытой и несвободной жизнью и голодной, но творческой, мы все выберем второе! И, мне кажется, за счет этого мы и держимся, - признался директор.

Директор училища Леонид Чигин и его заместитель Татьяна Цыганкова (в центре) рассказали журналистам о праздновании 100-летия вуза Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Директор училища Леонид Чигин и его заместитель Татьяна Цыганкова (в центре) рассказали журналистам о праздновании 100-летия вузаФото: Анастасия НАЗАРОВА

В свою очередь заместитель директора, режиссер Татьяна Цыганкова отметила, что сегодня ни у одного нижегородского вуза нет такой программы обучения, которая включает в себя историю литературы, историю изобразительного искусства, историю мировой культуры, философию и культуру общения.

- Короче говоря, это настоящее гуманитарное образование, - заключила Цыганкова, проработавшая в театральном училище имени Евстигнеева более 40 лет.

В день празднования 100-летия в Нижегородском государственном академическом театре им. Горького состоится праздничный концерт «Сто минут о любви». На приглашение присутствовать откликнулись ректоры практически всех театральных вузов России.

- Например, обещал быть ректор Щукинского училища Евгений Князев. Приедут также ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и декан актерского факультета Школы-студии Сергей Земцов. Планирует посетить вечер и Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, - рассказал директор НТУ.

Также ожидается прибытие Андрея ИльинаКаменская», «Кука»), Натальи Павленковой («Класс коррекции»), Натальи Бочкаревой («Счастливы вместе», «Ночная смена»), Андрея Шаркова («Тайны следствия», «Питер FM»), Наталья Лапина («Собачье сердце», «Убойная сила»), Александр ЕрмаковДемидовы», «Высший пилотаж») и других выпускников Нижегородского театрального училища.

- Мы пригласили Ирину Пегову («Прогулка», «СуперБобровы») и Наталью Кудряшову («Человек, который удивил всех»), но у них съемки, поэтому не приедут. Зазывали также Александра Панкратова-Черного («Где находится нофелет?», «Зимний вечер в Гаграх»), но неизвестно, сможет он быть или нет, - уточнил Чигин.

Добавим, что побывать на праздничном концерте смогут все желающие. Пригласительные можно будет получить в фойе Театра драмы в день мероприятия, 29 октября, с 14:00 до 16:00.

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