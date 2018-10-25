Депутаты Городской думы Дзержинска отказались внести в повестку дня вопрос «Об обращении к Губернатору Нижегородской области о повышении предельных индексов роста тарифов»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-25T16:26:18+03:00

Этот вопрос предполагал повышение индекса роста тарифов на услуги дзержинского водоканала (ОАО «ДВК) до 11,3%, что на 7% выше предельно установленных индексов для Нижегородской области

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Депутаты Городской думы Дзержинска большинством голосов 24 из 31 присутствующего оказались вносить в повестку дня вопрос «Об обращении к Губернатору Нижегородской области о повышении предельных индексов роста тарифов». В ходе заседания выяснилось, что вопрос повышения предельных индексов не связан с участием водоканала в инвестиционном проекте Нового банка развития стран БРИКС, как об этом говорили ранее представители «ДВК».

Большинство народных избранников согласилось, что вопрос повышения предельного индекса нуждается в дополнительной проработке и его нельзя рассматривать с «наскока». Депутаты различных фракций высказали претензии к работе ОАО «ДВК» в части непрозрачности их деятельности по реализации концессионного соглашения с Администрацией Дзержинска и отсутствию внятной аргументации по необходимости повышения тарифа. Фракция КПРФ вообще заявила о консолидированном голосовании против роста тарифов.

«Депутаты не услышали внятных аргументов о необходимости повышения тарифов. Лично я не нашел для себя мотивации голосовать «за» и соответственно объяснить решение своим избирателям. В ходе совещания, состоявшегося после заседания Думы, мы договорились вернуться к обсуждению вопроса и рассмотреть возможность по созданию депутатской комиссии по контролю за ходом реализации мероприятий инвестиционной программы «ДВК». Я уже давно говорил своим коллегам с водоканала, что прозрачность – вот основа для снятия всех претензий и вопросов со стороны депутатов», - заявил после заседания председатель комитета Городской думы по городскому хозяйству Олег Богданов.