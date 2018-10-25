2018-10-25T16:26:18+03:00
Общество

Депутаты Городской думы Дзержинска отказались внести в повестку дня вопрос «Об обращении к Губернатору Нижегородской области о повышении предельных индексов роста тарифов»

Этот вопрос предполагал повышение индекса роста тарифов на услуги дзержинского водоканала (ОАО «ДВК) до 11,3%, что на 7% выше предельно установленных индексов для Нижегородской области
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутаты Городской думы Дзержинска большинством голосов 24 из 31 присутствующего оказались вносить в повестку дня вопрос «Об обращении к Губернатору Нижегородской области о повышении предельных индексов роста тарифов». В ходе заседания выяснилось, что вопрос повышения предельных индексов не связан с участием водоканала в инвестиционном проекте Нового банка развития стран БРИКС, как об этом говорили ранее представители «ДВК».

Большинство народных избранников согласилось, что вопрос повышения предельного индекса нуждается в дополнительной проработке и его нельзя рассматривать с «наскока». Депутаты различных фракций высказали претензии к работе ОАО «ДВК» в части непрозрачности их деятельности по реализации концессионного соглашения с Администрацией Дзержинска и отсутствию внятной аргументации по необходимости повышения тарифа. Фракция КПРФ вообще заявила о консолидированном голосовании против роста тарифов.

«Депутаты не услышали внятных аргументов о необходимости повышения тарифов. Лично я не нашел для себя мотивации голосовать «за» и соответственно объяснить решение своим избирателям. В ходе совещания, состоявшегося после заседания Думы, мы договорились вернуться к обсуждению вопроса и рассмотреть возможность по созданию депутатской комиссии по контролю за ходом реализации мероприятий инвестиционной программы «ДВК». Я уже давно говорил своим коллегам с водоканала, что прозрачность – вот основа для снятия всех претензий и вопросов со стороны депутатов», - заявил после заседания председатель комитета Городской думы по городскому хозяйству Олег Богданов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ирина Малыгина: Мы приглашаем в наш большой новый офис всех, кто хочет работать и зарабатывать на рынке недвижимости
Директор агентства недвижимости «Кварц» Ирина Малыгина прокомментировала итоги «круглого стола» «Какие возможности дополнительного заработка есть в Нижнем Новгороде»
Новости 24
Пропавшую в Павлове 85-летнюю Юлию Батаеву нашли мертвой
Нижегородец напал с ножом на свою сожительницу из-за отказа идти в магазин
За работами в сквере 1905 года теперь можно следить онлайн
Глеб Никитин поручил срочно устранить замечания, связанные с капремонтом кровлей домов
Центр театрального мастерства представит новый спектакль Ивана Комарова «Летели качели»
Доходы бюджета Нижегородской области на 2018 год увеличены на 374,4 млн рублей
Глеб Никитин: «Региональный материнский капитал сохраняется как важная и востребованная мера поддержки»
Депутаты ЗС НО избрали Артема Баранова на должность зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству
На Бору разыскивается 28-летний Андрей Пичужкин
Владимир Рогозин: «Ключевая ставка Центробанка может вырасти до 7,75% годовых»
Животные из нижегородского зоопарка «Лимпопо» отметят Хэллоуин
Объемы ипотечного кредитования банка «Открытие» в Нижегородской области выросли в 2,2 раза